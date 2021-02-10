Это победа! Redmi Note 13 Pro+ получит защиту от пыли и воды IP68 – теперь официально!

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Первый среди Redmi

Ранее мы уже писали об определенных деталях относительно будущих смартфонов Redmi Note 13, но теперь компания Redmi официально объявила о Redmi Note 13 Pro+, показав, что теперь он имеет защиту от пыли и воды IP68, что делает его первым телефоном серии Redmi Note с таким рейтингом IP. По словам известного китайского информатора Digital Chat Station , дополнительное отверстие в верхней части Redmi Note 13 Pro+ служит клапаном сброса давления, который играет решающую роль в достижении класса защиты от пыли и воды IP68.

Генеральный менеджер Redmi, Лу Вейбинг, недавно написал подробную статью, в которой объясняет три ключевых усовершенствования, сделанные для достижения рейтинга IP68 для Redmi Note 13 Pro+.

Эти усовершенствования включают следующие изменения:

Структурное усиление: телефон содержит 19 специальных структурных компонентов, таких как многослойная защита экрана, двухслойная задняя крышка и герметичные детали, такие как держатель SIM-карты и отверстие для выталкивателя.

Внутренняя прочность: стекло Corning Gorilla Victus Glass и усиленные ключевые структуры с высокопрочной рамой из алюминиевого сплава, укрепленными углами и более толстой материнской платой. Нержавеющая сталь и полимерный буферный клей улучшают стойкость к падениям.

Тщательное тестирование: Redmi Note 13 Pro+ прошел 10 дополнительных тестов на герметичность, включая платы Type-C, наушники/динамики и компоненты рамы, что гарантирует 100% соответствие стандарту IP68.

Redmi уже подтвердила, что Redmi Note 13 Pro+ оснащен процессором Dimensity 7200 Ultra, созданным по 4-нм техпроцессу TSMC. Согласно списку TENAA ожидается, что устройство получит до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ памяти. Также устройство может получить аккумулятор емкостью 5120 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Источник: weibo



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