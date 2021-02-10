Это начало конца: AliExpress избавляется от имущества в России и перестает инвестировать в местный рынок

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"Алиэкспресс Россия" кажется все

После начала войны все четыре акционера "Алиэкспресс Россия" отказались продолжать инвестировать в проект, рассказали The Bell три собеседника на российском рынке e-commerce, знакомых с ситуацией в компании.

Крупнейший акционер "Алиэкспресс Россия" – китайская Alibaba Group (47,85%), российские совладельцы – холдинг USM Алишера Усманова (24,3%), VK (15%) и Российский фонд прямых инвестиций (12,8%).

«Вскоре после начала войны в „Алиэкспресс“ был совет директоров, на котором Alibaba распорядилась включить „режим тишины“», — говорит один из них. «В какой-то момент они фактически сказали, что инвестировать больше не будут.

Без всяких ссылок на политику», — объясняет другой. До 24 февраля такого результата ничего не предвещало, а у компании и ее акционеров были амбициозные планы. Но из-за войны это партнерство для Alibaba стало токсичным.

Alibaba — публичная компания, торгующаяся на нью-йоркской фондовой бирже, имеет много взаимосвязей с американским рынком и институтами. Никто не будет убивать за российский проект. Особенно с учетом непонятных перспектив роста рынка в условиях войны и санкций.

В октябре 2022 года компания проводила сокращение персонала на 50%, а только что стало известно, что с 1 июня официальные составы в России в городе Чехове перестанут работать.

Однако это не означает, что AliExpress полностью покидает РФ, но компания больше не будет заниматься доставкой товаров. Перенять эту роль предлагают "Почте России" или другим курьерским службам.

AliExpress просит официальных продавцов в РФ перенаправить все свои товары со склада в городе Чехове на склад KazanExpress, находящийся в столице Татарстана. Или отобрать их на собственные склады. А если продавец не известит компанию, что он заберет свои товары, то AliExpress уничтожит их в одностороннем порядке без выплаты компенсации.

Хотя это и не полный выход с рынка, но действие достаточно показательно. Даже китайские компании понимают, что ссориться со всем цивилизованным миром не стоит и показывают пример правильного поведения для других.

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Источник: thebell