Цена на Oppo Find X5 Pro: это нечто!

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Слишком дорого

Кажется, китайские производители смартфонов включились в новое соревнование — кто запросит больше за свои флагманы. Такое впечатление создается при взгляде на прайс, который ставят на премиальные решения. Очередные участники состязания — Oppo Find X5 и Oppo Find X5 Pro. Зацените прайс, который могут установить на «прошку».

С легкой руки инсайдеров в сеть попал презентационный слайд, раскрывающий ценники на Oppo Find X5 Pro. И на это стоит посмотреть, хотя бы с позиции того, как борзеют с ценообразованием китайские компании. Правда, устройства Oppo никогда не отличались дешевизной, и компания давно взяла за правило немало просить за свои смартфоны. Но с серией Oppo Find X5 она установит для себя новый ценовой рекорд, не беря во внимание складной Oppo Find N.

Oppo Find X5 Pro должен выйти в трех модификациях, где самая младшая предложит 8/256 Гб и запросят за нее $1100. Версия с 12/256 Гб обойдется в $1180 и при покупке варианта с 12/512 Гб памяти придется раскошелиться на $1260.

Рост цен по сравнению с предшественником ощутимый. Напомним, что цена на Oppo Find X3 Pro стартовала с $847 и в базовой версии также предлагали 8/256 Гб памяти. На фоне стоимости Oppo Find X5 Pro уже достаточно скромно смотрится ценник на идейно близкого OnePlus 10 Pro, за который в версии 8/256 Гб просят в Китае $785.

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Источник: toutiao