Цена на Realme GT Neo 2 обвалилась в Черную пятницу

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К числу заметных новинок нынешнего года можно причислить Realme GT Neo 2. Он стал одним из лучших устройств в своем сегменте по соотношению цена/характеристики, которое можно смело рекомендовать к покупке. А если еще есть желание немного сэкономить на его приобретении, то Черная пятница один из лучших моментов для этого.

На торговой площадке AliExpress то в рамках распродажи realme GT Neo 2 предлагают по цене $329,90 (Украина) и $330,11 (Россия) за модификацию с 8/128 Гб памяти. А для того, чтобы цена стала максимально низкой, нужно не забыть применить промокод и купон продавца, которые вы найдете ниже.

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Напомним, что Realme GT Neo 2 обладает AMOLED-экраном диагональю 6,62 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, аппаратной платформой Snapdragon 870 и операционной системой Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0. Разрешение фронталки составило 16 Мп и на тыльной стороне установили набор из трех датчиков 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширик, f/2.3) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Обладает Realme GT Neo 2 стереодинамиками, экранным сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C, NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6.

Realme GT Neo 2 5G

Цена: UA $329,90/RU $330.11 - https://ali.ski/QlDHCR

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