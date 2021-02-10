Цена успеха Apple: вскрылись детали сделки между компанией и правительством Китая

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Apple помогала развитию экономики Китая в ответ на преференции ее бизнесу

Apple всегда считала рынок Китая важным для своего успеха. Огромная армия потенциальных потребителей и большая фабрика по сборке устройств — все это сочетает в себе эта страна. Поэтому вполне логично, что Apple пыталась задобрить и угодить китайским властям, чтобы ничего не угрожало благополучию Купертино. Нашлись и те, кто считает, что компания излишне пресмыкается перед китайскими властями.

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На днях стало известно, что успех Apple в Китае имеет свою цену и не в последнюю очередь благодаря тому благоприятному климату, который был создан для компании не без участия китайских властей. Оказалось, что еще пять лет назад Тим Кук лично посещал Китай для того, чтобы подписать пятилетнее соглашение с правительством этой страны на сумму $275 млрд. Это позволило прекратить агрессивные действия китайских регуляторных органов, которые могли серьезно осложнить жизнь компании в этой стране.

Все дело в том, что на тот момент китайское правительство заблокировало работу iBooks и iTunes Movies в Китае, у компании возникли проблемы с использованием торговой марки «iPhone», продажи «яблочных» устройств резко пошли вниз в этой стране и это обернулось падением почти на 10% стоимости акций Apple.

По условиям двухстороннего соглашения между Apple и китайским правительством концерн из Купертино взял на себя обязанности помочь экономике и развитию технологий в Китае. В частности, компания согласилась помочь китайцам создавать «самые передовые технологии», использовать в своих продуктах больше комплектующих, произведенных в Поднебесной, инвестировать в китайские компании, обучать талантливых инженеров и сотрудничать с разработчиками программного обеспечения в Китае.

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Еще Apple взяла на себя обязанности помогать создавать на территории Китая центры исследований и разработок, открывать розничные магазины и вкладываться в проект с возобновляемыми источниками энергии. Эксперты сходятся во мнении, что компания выполнила взятые на себя обязательства и ее инвестиции окупились с лихвой.

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Источник: theinformation