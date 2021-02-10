Зацените Apple AirPods в прозрачном корпусе

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Как идея — зачет

Итальянец Джулио Зомпетти, который собирает коллекцию редких яблочных устройств, выложил в сеть фотографии прототипа первых AirPods. Фишка в том, что они получили прозрачный корпус. Субъективно выглядит гарнитура достаточно интересно и стильно.

В голову специалистов Apple не пришла раньше Nothing идея выпустить наушники в прозрачном корпусе. Это тестовые образцы, позволяющие оценить внутреннюю компоновку комплектующих. Но, если бы в итоге Apple решилась выпустить гарнитуру в таком исполнении, то почти наверняка нашлось немало тех, кто бы захотел прикупить себе ее. Возможно, компания бы задала тренд на такую гарнитуру, и мы сейчас наблюдали бы немало моделей в таком прозрачном корпусе.

Помимо AirPods в профиле коллекционера можно найти прочие аксессуары, получившие прозрачную «одежку». Так, например, можно увидеть в прозрачном исполнении адаптер питания для MacBook мощностью 29 Вт. Есть в коллекции Джулио Зомпетти еще и рабочий прототип зарядной станции AirPower, от выпуска которой компании отказалась. Хотя ходят слухи, что AirPower еще выйдет, компания якобы возобновила работы над аксессуаром.

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Источник: twitter