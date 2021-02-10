Что происходит? Apple сокращает производство iPhone 13

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Спрос на iPhone 13 упал, пользователи не готовы долго ждать поставку

Еще до анонса серии iPhone 13 было немало скепсиса в части популярности новинок. Но сама Apple демонстрировала уверенность, что новинки зайдут и даже заказала рекордное для себя количество устройств для реализации до конца года — 90 млн. Но все же не утихающая пандемия и дефицит iPhone 13 сыграли свою негативную роль.

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Издание Bloomberg со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщило, что Apple не планирует полностью выкупить заказанные партии комплектующих. Компания уже уведомила об этом своих поставщиков. Причем план снижен существенно — на 10 млн единиц смартфонов. В итоге компания планирует выпустить 80 млн iPhone 13 вместо 90 млн.

На пересмотр плана повлияло также падение спроса на смартфоны компании. Пользователи разочарованы длительными сроками поставок iPhone 13 и тем, что на полках магазинов отсутствуют все модификации устройств. Потребители не готовы ждать несколько недель пока им доставят новенький смартфон.

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Они начали всерьез задумываться над тем, стоит ли покупать iPhone 13 или уже дождаться выхода серии iPhone 14, которая может предложить ряд интересных новшеств. А тут ситуацию усугубляет еще страх людей перед надвигающейся волной нового штамма коронавируса.

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Источник: gizmochina