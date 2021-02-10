Центробанк России взломали. Очередной удар Anonymous в кибервойне

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Ребята из хакерской группировки Anonymous продолжают кошмарить российские госструктуры и иностранные компании, продолжившие работу в России. На этот раз им удалось взломать организацию, отвечающую за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платежной системы в РФ. И речь о Центробанке России.

Anonymous заявили о взломе Центробанка и обещают в течение 48 часов обнародовать 35 тысяч файлов. В их распоряжении оказались секретные соглашения. Кроме того хакеры заявили, что сейчас они продолжают работать над тем, чтобы взломать зарубежные компании, которые не покинули рынок России.

Благодаря их кибератакам легки сайты компаний Auchan, Leroy Merlin и Decathlon, а также им удалось похитить информацию Nestle. После произошедшего швейцарская компания по производству пищевых продуктов заявила о приостановке продажи продукции под брендами KitKat и Nesquik. Кроме того, компания заморозила рекламные проекты и инвестиции в страну-агрессор.

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Источник: twitter