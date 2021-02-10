ChatGPT позволит пользователям вести голосовые разговоры и обмениваться изображениями: получить совет еще никогда не было так легко

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Ваш надежный помощник: ChatGPT

OpenAI недавно представил новые мультимодальные возможности ChatGPT, позволяющие пользователям вести голосовые разговоры и обмениваться изображениями с моделью в режиме реального времени. Сначала эти функции будут развернуты для подписчиков Plus и Enterprise, а затем станут доступными и другим пользователям.

Голосовой ввод, подобный тому, что мы находим в мобильных голосовых помощниках, таких как Siri и Google Assistant, позволяет пользователям произносить свои запросы. Система превращает этот язык в текст, обрабатывает его и дает голосовой ответ. Эта функция доступна как на iOS, так и на Android и имеет большой потенциал для разных приложений.

Аналогично, функция ввода изображений, напоминающая Google Lens, позволяет пользователям задавать вопросы с помощью изображений. ChatGPT анализирует загруженные изображения и предоставляет ответы. Пользователи могут использовать инструменты для рисования, чтобы выделить определенные части изображения или уточнить свои вопросы с помощью текста или голоса. Она может быть особенно полезна для таких задач, как приготовление пищи или ремонт техники, как демонстрирует OpenAI, где пользователи могут загружать изображения объектов или инструкции по эксплуатации и получать пояснения и решения.

Чтобы начать пользоваться голосом в ChatGPT, выделите Настройки в мобильном приложении, выберите Новые функции, включите голосовую связь, коснитесь значка наушников в правом верхнем углу главного экрана и выберите нужный голос из пяти предложенных вариантов.

Для получения графических подсказок коснитесь кнопки с плюсом, затем сделайте снимок или выберите изображение и используйте инструменты для рисования, чтобы управлять помощником.

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Источник: OpenAI (Twitter) ﻿