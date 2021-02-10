Чехлы показали отличия Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra

875

По части камер Xiaomi 12 Ultra выглядит необычно и странно

В линейке Xiaomi 12 может быть минимум четыре модели. Помимо базовой версии компания также представит ее Pro-вариант, ультимативный Xiaomi 12 Ultra и компактный Xiaomi 12X. Судя по предсказаниям, до анонса того же Xiaomi 12 остается чуть больше двух недель, но до сегодняшнего дня нет четкого представления как будут выглядеть новинки.

И вот сегодня в сеть выложили изображения чехлов, которые якобы приготовлены для троицы новинок. Учитывая то, что премьера уже не за горами, производители аксессуаров вполне могли уже получить информацию о том, какими будут новинки и начали выпуск чехлов для них. Чехлы Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в целом подтверждают тот дизайн, который мы видели на недавнем рендере.

Читать также: MIUI 12.5 отодвинули на второй план, MIUI 13 уже в декабре ﻿

А вот Xiaomi 12 Ultra стал откровением. Если будущий флагман получит именно такую камеру, то производитель не поскупился на количество и разнообразие датчиков изображения. Исполнение основной камеры тут напоминает дизайн Huawei Mate 40. Всего удалось насчитать восемь отверстий, где центральное предназначено для основного модуля камеры. Есть парочка отверстий для светодиодных вспышек, перископических датчиков и прочих вспомогательных модулей. При этом от установки дополнительного экрана на тыльной стороне отказались.

Действительно ли эти чехлы предназначены для будущих флагманов Xiaomi, узнаем после их презентации. Если Xiaomi 12, «прошку» и Xiaomi 12X могут показать 28 декабря, то Ultra-версию придется ждать до весны. Таков график премьер указывают инсайдеры.

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿ ﻿

Источники: mydrivers, mydrivers