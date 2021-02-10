MIUI 12.5 отодвинули на второй план, MIUI 13 уже в декабре

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Можно не сомневаться, MIUI 13 представят уже в этом месяце

MIUI 13, чей анонс мы ждем в декабре, вряд ли станет знаковым обновлением. Да, Xiaomi переработает интерфейсное устройство оболочки и внедрит новые фичи, но не стоит ждать серьезного расширения функциональных возможностей. Впрочем, так это или нет мы сможем сделать предварительные выводы по следам презентации MIUI 13, которая уже стремительно приближается.

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То, что новая версия фирменной прошивки дебютирует до конца нынешнего года, ранее пообещал глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Прямым подтверждением того, что MIUI 13 дебютирует уже скоро, является тот факт, что компания выпустила обновление MIUI 12.5 21.12.8 и оно станет последним в череде апдейтов MIUI 12.5. Развитие этой версии прошивки временно прекращено, теперь все внимание будет уделено MIUI 13. О том, что компания ставит на паузу развитие MIUI 12.5 с 13 декабря было официально указано в журнале изменений к новой версии оболочки.

По последней информации, представить MIUI 13 должны 28 декабря одновременно с анонсом Xiaomi 12. Новая версия фирменной оболочки может добраться до 118 устройств компании, и первыми обновление получат китайские версии флагманов. В числе новшеств упоминаются обновленные виджеты, оптимизация работы интерфейса, переработанная панель уведомления, гибкие настройки управления хранилищем, новый режим энергосбережения и прочие фишки.

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Источник: xiaomiui