Чехол OnePlus 10 Pro демонстрирует камеру смартфона

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OnePlus 10 Pro получит довольно массивный блок камер

Ходят слухи, что OnePlus ускорилась с созданием нового поколения флагманов и ему суждено дебютировать в Китае в январе следующего года. Если это так, то финальные варианты OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro уже готовы и рендеры от надежного инсайдера Стива Хеммерстоффера, известного как OnLeaks, отражают реальный дизайн новинок.

В пользу того, что OnePlus 10 Pro получит необычный блок основной камеры высказался и чехольных дел мастер. Известный информатор Ice Universe слил в сеть снимок силиконового чехла. Он подтверждает исполнение основной камеры, которое мы видели на рендерах от OnLeaks. Показаны пять отверстий, одно из которых должно быть занято под светодиодную вспышку.

Ожидается, что OnePlus 10 Pro будет построен на базе Snapdragon 8 Gen 1, предложит AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением QuadHD+, 8/12 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и предложат поддержку быстрой 125-ваттной зарядки. Обещана защита от воды IP68, модуль NFC и датчик Sony IMX899 в качестве главного в основной камере.

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Источник: twitter