Компания торопится с анонсом серии OnePlus 10

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OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro будут в авангарде флагманов с Snapdragon 8 Gen1

В обычные годы OnePlus проводит весной или летом специальное мероприятие, где представляет очередное поколение флагманов. Осенью же у нее была привычка выпускать Т-версию — обновленный вариант флагмана. Но теперь у компании будет все не так, как обычно. В этом году она отказалась от выпуска OnePlus 9T, а в следующем выпустит OnePlus 10 раньше срока.

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Пришло сообщение, что серия OnePlus 10 дебютирует в январе следующего года. Правда, новинки изначально дебютируют на рынке Китая, а через пару месяцев выйдут на глобальный рынок. Если это предсказание сбудется, то OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro должны оказаться в первых рядах устройств с новой флагманской платформой Snapdragon 8 Gen1.

В сети уже ходят слухи, что OnePlus 10 Pro удостоится 6,7-дюймового AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1 и батареи емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 125 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 32-мегапикселя и основная камера получит три сенсора 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп. Руководит работой смартфона станет фирменная оболочка OxygenOS 12 (за пределами Китая) на базе Android 12.

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Источник: gizmochina