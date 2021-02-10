OnePlus 10 Pro предстал на качественных изображениях

806

До выхода нового флагмана OnePlus еще несколько месяцев, но уже сейчас известно, как он примерно будет выглядеть. На прошлой неделе надежный инсайдер Стив Хеммерстоффер выложил первые изображения OnePlus 10 Pro с акцентом на то как будет оформлен блок основной камеры. Сегодня же мы можем увидеть эту модель со всех сторон.

Стоит помнить, что OnePlus известна тем, что может тестировать одновременно несколько прототипов, которые могут отличаться друг от друга. Поэтому итоговый вариант может быть не похож на то, что он демонстрирует нам на рендерах. Как и в 9 Pro, OnePlus 10 Pro получит изогнутый AMOLED-дисплей, где передняя камера размещена в угловом отверстии в верхней части экрана, при этом рамки вокруг него минимальны.

Похоже, что тыльная панель будет изготовлена из стекла и в OnePlus 10 Pro предложили новую схему расположения камер. Довольно крупные для мобильного устройства объективы получили большую прямоугольную площадку, которая наплывает на боковую грань. Гордая надпись "Hasselblad" вновь нанесена на блок основной камеры.

Источник указывает на то, что OnePlus 10 Pro получит AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3216х1440 точек, чипсет Snapdragon 898, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и быструю 125-ваттную зарядку. Работать флагман будет под управлением Android 12, предложат 8/12 Гб оперативной памяти 128/256 Гб постоянной.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: zouton