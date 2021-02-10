Черная пятница 2021: самые важные промокоды на AliExpress
23.11.2021 859 0
Шопоголики сходят с ума в Черную пятницу. Продавцы устраивают крупные распродажи, а потребители тратят огромные суммы на самые разнообразные товары. В Черную пятницу пользователей ждет большая порция скидок и купонов. Это отличный день, чтобы отправиться за покупками в розничные и онлайн-магазины.
Мы со своей стороны постараемся подсказать, где потратить свои кровные выгоднее всего, следите за нашими публикациями в Telegram-канале Andro price. А также ловите порцию промокодов для РФ и СНГ (кроме Украины), которые помогут экономить еще больше, и они будут действовать с 25 по 29 ноября:
- androprice100allnov - скидка 100 рублей при заказе от 1000 рублей, для всех с доставкой в РФ и страны СНГ;
- androprice200allnov - скидка 200 рублей при заказе от 2000 рублей, для всех с доставкой в РФ и страны СНГ.
Промокоды для Украины (актуальны с 25 по 29 декабря)
- andropriceBF7 - скидка $7 от $50;
- andropriceBF12 - скидка $12 от $100;
- andropriceBF18- скидка $18 от $150;
- andropriceBF23 - скидка $23 от $190;
- andropriceBF30 - скидка $30 от $250.
Где лучше закупаться в Черную пятницу https://ali.ski/QCusXG
Дата публикации: 23.11.2021
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