Черная пятница 2021: самые важные промокоды на AliExpress

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Шопоголики сходят с ума в Черную пятницу. Продавцы устраивают крупные распродажи, а потребители тратят огромные суммы на самые разнообразные товары. В Черную пятницу пользователей ждет большая порция скидок и купонов. Это отличный день, чтобы отправиться за покупками в розничные и онлайн-магазины.









Мы со своей стороны постараемся подсказать, где потратить свои кровные выгоднее всего, следите за нашими публикациями в Telegram-канале Andro price. А также ловите порцию промокодов для РФ и СНГ (кроме Украины), которые помогут экономить еще больше, и они будут действовать с 25 по 29 ноября:





androprice100allnov - скидка 100 рублей при заказе от 1000 рублей, для всех с доставкой в РФ и страны СНГ;

androprice200allnov - скидка 200 рублей при заказе от 2000 рублей, для всех с доставкой в РФ и страны СНГ.

Промокоды для Украины (актуальны с 25 по 29 декабря)

andropriceBF7 - скидка $7 от $50;

andropriceBF12 - скидка $12 от $100;

andropriceBF18- скидка $18 от $150;

andropriceBF23 - скидка $23 от $190;

andropriceBF30 - скидка $30 от $250.

Где лучше закупаться в Черную пятницу https://ali.ski/QCusXG