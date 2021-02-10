Черная пятница как повод получить телефон Xiaomi

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Ежегодная ноябрьская распродажа после американского Дня благодарения позволяет покупателям значительно сэкономить на технике и мобильных гаджетах. Именно эта группа товаров на практике становится более выгодной при оформлении скидок. Хотя в азиатской части планеты не менее популярным становится еще одна распродажа. Одиннадцатого ноября отмечается День шопинга, в честь которого многие компании тоже организовывают скидки и выгодные предложения.





Во время распродажи Black Friday купить можно несколько последних моделей китайского производителя Xiaomi. Все они участвуют в акции Black Friday 2021 от магазина техники АЛЛО.

Xiaomi 11T — будущее, которое уже сегодня

Главное достояние этой модели состоит в новой камере. В отличие от предыдущих моделей, здесь используется модуль, которые вполне способен соревноваться с профессиональным оборудованием.

Дополнительно среди характеристик можно выделить такие:

дисплей с 6,67 дюймами AMOLED;

внутренняя батарея на 5000 мАч;

качество камеры и алгоритмы встроенного интеллекта обеспечивают кинематографическую съемку видео;

сверхширокоугольная камера 120° с поддержкой качественного ночного режима съемки.

Кроме того, китайский смартфон полностью поддерживает современные технические возможности. Например, процессор MediaTek отличается производительностью, которая на 30% выше предыдущих моделей. Насыщенность звука, объемность позволяют смотреть фильмы с удовольствием и на смартфоне.

Redmi Note 10S — возможности со смартфоном

Еще одна популярная модель, которая в этом году может попасть под распродажу в ноябре, — Redmi Note 10S. Это предыдущее поколение, которое тем не менее отличается своими удобными характеристиками.

Среди наиболее важных параметров:





квадромодуль камер с общей суммой в 64 Мп;

аккумулятор на 5000 мАч и зарядкой в 33 Вт;

несколько режимов для фото — от панорамы до портрета;

FHD+ AMOLED с реалистичными эффектами;

сверхширокоугольная камера с обзором в 118°;

автоматическое регулирование яркости на экране для сохранения зрения;

производительность на высоком уровне благодаря процессору MediaTek Helio G95.

Эти смартфоны китайского производства становятся вашим персональным помощником для ежедневного использования. Они представляют собой и фотоаппарат, и плеер, и планер для работы. Во время Черной пятницы купить их со скидкой около 30% будет действительно хорошим вложением в ваш повседневный комфорт во время взаимодействия с мобильными гаджетами.