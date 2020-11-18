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Распродажа Black Friday в 2020 году на AliExpress - когда будет Черная Пятница в 2020 году и сколько она длится на АлиЭкспресс и когда закончится﻿

Черная пятница 2020 алиэкспресс — это событие, наступления которого ждут миллионы пользователей. У поклонников шопинга будет только один день купить все то, о чем они уже давно мечтали, дешевле, чем в обычное время. В этот день, как правило, покупатели сметают с полок буквально все — от одежды до дорогих украшений. Сама акция «Black Friday» пришла с просторов США, но китайские и другие магазины подхватили ее и дают симметричный ответ, снижая цены на свои товары в этот день, а также щедро раздают купоны.

Черная пятница 2020 алиэкспресс означает, что многие магазины на торговой площадке будут бороться за щедрого покупателя, соревноваться, кто предложит скидку или купон лучше и сорвет больший куш. Мы решили рассказать, как вести себя во время этой распродажи, чтобы приобрести лучший товар по лучшей цене. Помимо ссылок на основные страницы распродажи, мы планируем также добавить ссылки на магазины, куда стоит отправляться за выгодной покупкой, ближе к началу Черной пятницы 2020 на алиэкспресс.

Когда пройдет Черная пятница на алиэкспресс 2020

Стартует распродажа Черная пятница на следующий день после того, как американцы отмечают День благодарения — крупный семейный праздник, который по своему масштабу и значимости уступает лишь Рождеству. Пройдет он в этом году 26 ноября и, как вы уже догадались, Черная пятница 2020 на алиэкспресс пройдут 27 ноября. А всего акция будет проводиться несколько дней: с 18 по 30 ноября.

Расписание Черной пятницы

Подготовка к Черной пятнице 2020 на али уже стартовала. В последние годы стало хорошим тоном начинать распродажу раньше времени, разогревая аудиторию и повышая ажиотаж, а также раздавая купоны.

Подготовительный этап: 18 ноября – 22 ноября: собираем купоны, добавляем товары в корзину и ждем.

Распродажа: 23 ноября – 27 ноября: Совершаем покупки, не забываем использовать купоны и приобретаем товары со скидкой.

Постпродажа: с 28 ноября по 30 ноября, будут действовать скидки на отдельные товары.

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Как сэкономить на Черной пятнице 2020 алиэкспресс?

Уже традиционно, на подготовительном этапе можно будет заработать купоны и монетки, а также выиграть бесплатные продукты и получить разнообразные приятные мелочи. Установите мобильное приложение AliExpress, принимайте участие в играх и получайте монетки, а также ловите скидочные купоны.

Купоны Черной пятницы 2020 алиэкспресс:

поймай купон — $5, который можно будет применить при совершении покупки при стоимости товара от $15. Также можно заполучить купон продавца со скидкой до 50% на покупку в каком-то магазине.

Ловите купоны на главной странице распродажи Черной пятницы 2020 алиэкспресс четыре раза в день: 11:00, 15:00, 19:00 и 21:00.

получи 5 монет просто добавив товар в корзину. В день можно заработать 50 монет, а за все время проведения акции — 350 монет;

приобрети товар, и получи купон номиналом $2. Максимальное количество купонов, которые можно получить — 10;

получи плавающий купон, который появляется на главной странице распродажи. Кликнув по плавающей иконке купона, можно заполучить 10 специальных купонов алиэкспресс;

примени промокоды (их список планируем опубликовать ближе к распродаже).

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Как вести себя во время распродажи Черная пятница 2020 алиэкспресс

Самый подлый и излюбленный прием нечестных продавцов: за несколько дней до распродажи поднять ценники и уже на раздутую искусственно стоимость предложить скидку и использовать купон. Поэтому возьмите за правило, увидев хорошую скидку на Черную пятницу 2020 алиэкспресс на интересующий вас товар, проверить, сколько за него просят в других магазинах, чтобы понять насколько покупка действительно окажется выгодной.

Самый правильный способ использовать все преимущества Черной пятницы на алиэкспресс в 2020 году — заранее решить, что вы хотите приобрести и искать скидки именно на этот товар. Остается надеяться, что в этот день звезды сойдутся так, что обязательно будет стоящее предложение на тот продукт, который нужен вам и купоны помогут сэкономить.

И главное — не теряйте рассудок. Покупайте на Черную пятницу 2020 алиэкспресс только то, что действительно необходимо. Импульсивные или спонтанные покупки, как правило, приводят к тому, что деньги потрачены, а приобретенные товары в итоге пылятся на полках и залеживаются в шкафах. Поэтому лучше подумайте лишний раз, перед тем как кликать на клавишу купить во время распродажи Черная пятница 2020 алиэкспресс.

Мы ратуем за вдумчивый и взвешенный подход к шопингу. И будьте готовы к тому, что «халявы» много не бывает. Первой сотне, а то и десятку пользователей повезет урвать что-то по сниженной цене во время Черной пятницы 2020 алиэкспресс, используя купоны, а остальные увидят надпись, что товара нет в наличии. Поэтому если хотите оказаться среди счастливчиков — действовать придется быстро и надеется, что ушлый «китаец» в этот раз не будет лукавить и действительно готов продать товар дешевле в рамках Черной пятницы 2020 алиэкспресс.