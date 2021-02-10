Четвертый квартал 2021 года за Apple

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По итогам последнего квартала 2021 года Apple сделала всех, спасибо Китаю

Китай — это огромный рынок, который является для Apple одним из приоритетных. Здесь не только производится большое количество «яблочной» техники, но и продается немало. Поэтому нет ничего удивительного, что концерн из Купертино идет на всевозможные уступки, чтобы задобрить правительство и пользователей в Китае. И последние проявляют к ее продуктам повышенную лояльность.

По данным аналитиков Counterpoint Research по итогам четвертого квартала прошлого года Apple стала компанией номер один в Китае и контролировала 23% доли рынка. В годовом исчислении рост составил 32% и своим успехом компания обязана популярностью серии iPhone 13. Свою лепту в увеличение продаж айфонов внесло падение Huawei и лояльная ценовая политика компании. Кстати, по итогам последнего квартала прошлого года Apple захватила лидерство и на мировом рынке смартфонов.

На втором месте по итогам последнего квартала 2021 года оказалась Vivo с результатом 19% и третьей стала Oppo — 17%. Этот период стал не самым удачным для компаний и спрос на их продукцию упал на 6%. Сюрпризом стал взлет Honor, сумевшей быстро восстановить свои позиции и отвоевать четвертую строчку в рейтинге. В годовом исчислении прирост составил 50%, и доля бывшей «дочки» Huawei возросла до 15%.

Только пятой стала Xiaomi, чья доля на рынке Китая по итогам четвертого квартала оценена в 13%. Активнее всего росла Realme и ее рост в годовом исчислении составил 83%, а доля — 3%. Предсказуемо, что неудачником последней декады 2021 года оказалась Huawei, чья доля за год упала до 7% против 23% годом ранее.

Если же проанализировать весь 2021 год, то тут лидером стала Vivo, чья доля оценена в 22%. Ей на пятки наступает Oppo с результатом 21%, а третьей стала Apple — 16%. На четвертом месте оказалась Xiaomi, занявшая 15% доли рынка. И замкнула пятерку крупнейших брендов Honor, чья доля по итогам прошлого года составила 10%.

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Источник: mydrivers