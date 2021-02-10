Четыре функции MIUI, о которых вы могли не знать

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Мелочь, но для кого-то окажутся очень полезными

Не обо всех функциях MIUI нам рассказывают во время презентации очередной версии. К счастью, сторонние разработчики и обычные пользователи очень внимательны к мелочам, поэтому мимо них ничего не пройдет незамеченным. Рассказываем о четырех функциях MIUI, которые могли пройти мимо вас.

Плавающие окна





Маловероятно, что истинные фанаты компании прошли мимо функции «Плавающих окон», но все же почти наверняка есть те, кто незнаком с ней. Реализована она в MIUI грамотно и включена по умолчанию. Зайдите в меню «Последние», нажмите и удерживайте приложение, а затем отпустите уведомление, чтобы открыть его в плавающем окне или нажать на Плавающие окна в центре событий, чтобы выбрать требуемое приложение.

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Можно использовать жесты полноэкранной навигации, если устройство поддерживает их, зайти в приложение, проведите пальцем вверх от нижней части экрана до самого угла и просто сбросьте. При желании стоит ознакомиться с анимированным руководством, которое можно найти в разделе «Настройки» — «Специальные функции» — «Плавающее окно».

Виртуальная личность





Функция виртуальной личности позволяет пользователю защищать свою личную информацию на любом веб-сайте или в приложении, создавая виртуальный идентификатор, а не используя свой уникальный идентификатор пользователя. Эта фича отлично подойдет тем, кто боится слежки и того факта, что его личность может быть идентифицирована там, где нежелательно.

Это функция дебютировала в MIUI 12. Активировать ее можно «Настройках» — «Защита конфиденциальности» — «Специальные разрешения» — «Управление виртуальным идентификатором».

Сканер





Знаете ли вы, что вы можете сканировать фотографии, документы и т. д. и переводить или выполнять с ними какие-либо другие действия, используя штатное приложение? В MIUI есть стандартное приложение, которое позволяет вам выполнять эти действия без необходимости установки сторонней утилиты. Он также может сканировать QR-коды.

Скрыть полноэкранный индикатор





Возможно, вы считаете полноэкранную полосу индикаторов ненужной? Если это так, то вот способ скрыть ее. Перейти в «Главные настройки» — «Системная навигация» и включить параметр «Скрыть полноэкранный индикатор», чтобы избавиться от него. Если вы не знаете, как получить доступ к своим домашним настройкам, просто нажмите и удерживайте кнопку запуска, и она появится, или через «Настройки» — «Главный экран».



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Источник: xiaomiui