Заблокируют ли ТикТок в Украине? iPhone никто не покупает. OnePlus 13 полностью изменится!

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технологические новости недели

В мире технологий произошло немало интересных событий на прошлой неделе - начнем с горячей новости о возможном запрете TikTok в США и других странах, включая Украину.

Недавно принятый в США закон требует от китайской компании ByteDance продать TikTok сторонним инвесторам, не связанным с потенциально враждебными странами. Если это требование не будет выполнено, сервис будет заблокирован в США. Причиной является обеспокоенность тем, что TikTok может использоваться для манипулирования контентом и навязывания определенных взглядов, но ByteDance хочет обойти это продажей только той части, в которой не будут фигурировать алгоритмы приложения. Однако власти США такой вариант вряд ли устроят.

К тому же мы в Украине часто замечали аналогичную ситуацию – когда алгоритмы транслируют откровенно враждебные видео, поэтому вполне вероятно будет аналогичное решение и у нас.

Также проблемы есть у компании Apple – значительное падение спроса на свои смартфоны. Новое исследование показывает, что в США доля активаций iPhone упала до 33% – самого низкого показателя за последние 6 лет. Вместе с понижением спроса в Китае, это указывает на серьезные проблемы для "яблочного" гиганта.

Впрочем, не все так пасмурно в технологическом мире. OnePlus готовит полную перезагрузку дизайна для будущей линейки OnePlus 13. По слухам, смартфоны получат плоские экраны со слегка загнутыми краями, вроде Xiaomi 14 Ultra. Также ожидается обновленный дизайн блока камер. Диагональ экрана вероятно составит 6,8 дюймов, а начинка будет включать процессор Snapdragon 8 Gen 4 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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