Чип Exynos 9925 должен получить фишку, которую Samsung просто обязана предложить в своих процессорах

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Высокопроизводительная графика доберется до Exynos 9925

Exynos — это гордость и боль для Samsung. С одной стороны, компания гордится тем, что ей удалось наладить выпуск фирменных чипов, а их присутствие на рынке позволяет ей не только снизить зависимость от сторонних производителей, но и грамотно вести диалог с Qualcomm. С другой — флагманские SoC от Samsung проигрывают решениям 800 серии Snapdragon.

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На волне все усиливающейся критики и обвинений в неспособности южнокорейского гиганта создать действительно конкурентоспособные чипы, он, похоже, всерьез взялся доказать обратное. Во-первых, компания планирует сделать ставку на решения Arm и заключила соглашение с концерном в части совместной разработки чипов. Во-вторых, она заручилась поддержкой AMD в создании мобильных видеоускорителей.

По данным авторитетного источника Ice Universe, компания работает над чипом Exynos 9925, где графический ускоритель будет создан с применением технологий AMD ради достижения высокой производительности.

Напомним, что еще в прошлом году Samsung и AMD заключили многолетнее соглашение, по условиям которого южнокорейский гигант получит доступ к графической архитектуре RDNA для применения в своих чипах. Это позволит в будущем заменить графику Mali на более мощные решения.

Когда Exynos 9925 увидит свет, информации нет. Но учитывая то, что ранее ходили разговоры, что графика AMD появится в Exynos только в 2022 году, то ранее второй половины 2021 года Samsung не будет анонсировать новый чип.

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Сейчас компания также трудится над созданием 5-нанометрового процессора Exynos 2100, который должен лечь в основу новых флагманов компании 2021 года выпуска. По прогнозам, обойти Snapdragon 875 в плане производительности он не сможет.

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Источник: phonearena