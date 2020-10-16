Компания спешит с выпуском Samsung Galaxy S21

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Samsung Galaxy S21 дебютирует раньше срока

Samsung придерживается правила не раскрывать каких-то подробностей о своих новых устройствах, предпочитая не подтверждать и не опровергать сам факт их появления. Но, как правило, у нас нет недостатка в информации о том, какие новинки она готовит и какими они будут. А все благодаря инсайдерам всех мастей, которые соревнуются в том, кто больше сможет слить информации об аппаратах.

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Вот и сейчас они уже начали готовить нас к тому, что серия Samsung Galaxy S21 выйдет раньше обычного срока. На фоне проблем в индустрии и пандемии коронавируса отложенный запуск новинок не стал бы неожиданностью, мало кто рассчитывал на то, что компания сможет выпустить флагманы раньше. Среди причин того, что компания спешит с анонсом Galaxy S21, называют слабые продажи предшественников и желание компании воспользоваться ситуацией с Huawei, чтобы урвать как можно большую долю на рынке.

Со ссылкой на осведомленные источники в цепочке поставок, ряд средств массовой информации сообщили о том, что Samsung обратилась к своим компаниям-партнерам с просьбой ускориться и начать выпуск комплектующих уже в ноябре нынешнего года. И это на 1,5 месяца обычного графика начала производства компонентов. Ожидается, что массовое производство устройств серии Galaxy S21 стартует в декабре, а их анонс может состояться в январе следующего года.

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В пользу раннего релиза устройств говорит и тот факт, что модель с индексом SM-G9910 (предположительно, Galaxy S21) уже получила необходимый сертификат в центре 3C. Регулятор указывает, что флагман будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Ожидается, что в рамках новой флагманской линейки выйдет три модели и Galaxy S21 Ultra впервые в истории этой серии получит поддержку стилуса. Сделано это будет в рамках намерений компаний свернуть выпуск флагманов линейки Galaxy Note.

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Источники: gizmochina, somagnews