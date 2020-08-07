Чип Kirin 1000 для Huawei Mate 40 получил дату анонса

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Уже ставшая традицией и обыденной история: именно в линейке Mate дебютирует свежая топовая аппаратная платформа Kirin. Именно она на короткий период до выхода флагманского чипа от Qualcomm становится самым мощным решением в мире Android и модели с ней на борту возглавляют все чарты производительности. В случае с Huawei Mate 40 это будет Kirin 1000.

Когда премьера

Huawei взяла за правило сначала представлять широкой аудитории свой топовый процессор, а уже чуть позже и первый флагман с ним на борту. Несмотря на санкции США, компании удалось выкрутиться, и она успеет получить от TSMC приличное количество единиц новой системы на чипе, а также не отказалась устраивать ее анонс.

По данным известного информатора @RODENT950, презентация Kirin 1000 состоится 5 сентября. Анонс пройдет в Берлине в рамках выставки IFA 2020. Источник также сообщает, что китайцам удастся создать запас новой платформы в количестве 15 млн единиц.

Kirin 1000 станет первым официально представленным мобильным чипом, изготовленным по 5-нанометровой технологии. В его архитектуру войдут высокопроизводительные ядра Cortex-A78, которые должны обеспечить прирост производительности по сравнению с Kirin 990. Известно, что чипсет будет превосходить Apple A14 по размерам и стоимости.

Kirin 1000 не для всех?

По слухам, в рамках семейства Huawei Mate 40 дебютируют четыре смартфона, где помимо базового представят Pro-версию, Mate 40 Pro+ и люксовый Mate 40 RS Porsche Design. Интересно, что есть прогноз, что Kirin 1000 получат только флагманы для рынка Китая, а за его пределами они будут доступны с Dimensity 1000+. Так это или нет, узнаем уже осенью во время анонса новой серии.

Источник: mydrivers