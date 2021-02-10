Чип в Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro будет передовым и AMD сюда «руку» приложит

404

Первый процессор Google должен предложить графику от AMD

Согласно инсайдерским данным, Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми смартфонами компании, которые получат систему на чипе собственной разработки с кодовым названием Whitechapel. Упоминание об этом чипсете нашли в коде прошивки Android Open-Source Project. А также известно, что создается чип в сотрудничество Samsung.

Исходя из того, кто партнер Google в появлении на свет фирменного чипа, не сложно было догадаться, что за основу возьмут какую-то однокристальную систему Exynos и адаптируют ее под требования поискового гиганта. В частности, особый акцент сделают на искусственном интеллекте, алгоритмах и механизмах обработки изображений.

Скорее всего, так и произойдет, и есть вероятность, что ваять что-то другое будут на базе нового топового процессора Exynos 2200. В пользу этого говорят последние слухи, что новый чип от Google предложит графику AMD. Напомним, что Samsung и AMD не скрывают того, что совместными усилиями создают флагманский мобильный процессор с мощной графикой.

По предварительной информации, по графической производительности Exynos 2200 обойдет Snapdragon 895 и Apple A15 Bionic. Но по части процессорной мощности все же новая «яблочная» SoC будет превосходить всех конкурентов.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: mysmartprice