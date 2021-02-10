Android подтвердил, что у Google Pixel 6 будет собственный чип от Google

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Google всерьез нацелена на создание фирменных процессоров и первым его должен получить Pixel 6

Благодаря тому, что Android обладает открытым исходным кодом, разработчикам и энтузиастам иногда удается выловить в прошивке любопытные факты. На этот раз им удалось найти подтверждение слухам, что Google создает специальный процессор, который может найти свое применение в Pixel 6.

Так, журналисты издания 9to5Google и XDA Developers обнаружили в коде Android Open-Source Project упоминание о платформе Whitechapel. Напомним, что в своих утечках инсайдеры, говоря о фирменном чипе Google, упоминали именно это имя и называли ее индекс GS101. Предположительно GS — Google Silicon.

Ранее говорили о том, что однокристальная система создается поисковым гигантом совместно с Samsung. Поэтому ряд экспертов не исключают того, что это будет модернизированная версия какого-то чипа Exynos. Интересно, что инсайдеры обещают нам и то, что Samsung создает процессор и для Xiaomi.





В коде прошивки вместе с Whitechapel неразрывно упоминается и аббревиатура Р21. Вероятнее всего, что речь идет о Pixel 2021 и первым новый чип получит смартфон компании 2021 года выпуска.

На уровне предположений говорят о том, что Whitechapel будет платформой, изготовленной по нормам 5-нанометровой технологии и в ее состав войдут восемь процессорных ядер, где два Cortex-A78, еще парочка ядер Cortex-A76 и квартет ядер Cortex-A55. А вот графический ускоритель будет ARM Mali.

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Если Google действительно начнет устанавливать в своих устройствах чипы, созданные специально для нее и с тонкой настройкой процессов, заточенных на повышение качества фото, то мы с вами увидим почти эталонные Android-камерофоны с оптимальной работой аппаратной и программной составляющих.

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Источники: 9to5google, xda developers