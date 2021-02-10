Чипов MediaTek должно хватить на всех

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Дефицит микросхем не скажется на MediaTek и чипмейкер нацелен на рынок США

В последнее время MediaTek наглядно демонстрирует, что ее недооценивали. Ее чипы долгое время ассоциировались с бюджетными решениями, которые позволяют только более-менее сносно работать смартфонам, и она обречена быть в тени Qualcomm. Но тайваньский чипмейкер извлек уроки из поражений и смог создать по-настоящему годные чипы линейки Dimensity, которые оказались популярны на фоне возрастающего спроса на 5G-смартфоны.

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MediaTek сумела стать крупнейшим чипмейкером на рынке и ставит перед собой цель завоевать США. В своем интервью вице-президент компании Патрик Уилсон заявил о том, что они номер один в Азии, Индонезии, Индии, на Ближнем Востоке и Южной Америке. Тогда как в Америке аппараты с ее чипами не слишком распространены. И компания хочет изменить такое положение дел.

При этом топ-менеджер MediaTek заявил о том, что нехватка микросхем не вызывает у них обеспокоенности и она не повлияет на поставки процессоров заказчикам. Он заверил, что дефицит чипов обойдет стороной 5G-смартфоны.

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Не затронет дефицит флагманские платформы MediaTek, но клиенты могут ощутить нехватку доступных или бюджетных процессоров, которые используются в смартфонах, автомобилях и прочей электронике. Среди причин дефицита называется торговая война между США и Китаем, а также прочие факторы.

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Источник: gsmarena