Qualcomm повержена: MediaTek — лидер на рынке чипов для смартфонов

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Чипмейкер MediaTek положил конец лидерству Qualcomm на рынке чипов для смартфонов

В сети постоянно мелькают новости, что на рынке наблюдается дефицит чипов и прочих комплектующих, который подстегнет вверх цены на электронику. Но, похоже, что MediaTek чувствуется себя хорошо и конвейер работает на полную. Несмотря на пандемию и остановку фабрик в прошлом году, тайваньский производитель сумел стать компанией номер один на рынке мобильных процессоров.

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К такому выводу пришли аналитики компании Omdia, которые проанализировали прошлый год и выяснили, что по его итогам поставки чипов MediaTek для мобильных устройств составили 351,8 млн единиц и это на 47,8% больше, чем годом ранее, когда чипмейкер поставил на рынок 238 млн процессоров для смартфонов. Это позволило компании стать лидером на рынке аппаратных платформ и контролировать 27,2% доли рынка. Для сравнения в 2019 году доля MediaTek составляла 17,2%.

Самым крупным заказчиком платформ MediaTek стала компания Xiaomi, которая выпустила 63,7 млн смартфоном с ними на борту, тогда как в 2019 году этот показатель был равен 19,7 млн и за год прирост составил 223,3%. Увеличила закупки чипов и компания Samsung, несмотря на то, что у нее есть свои процессоры. Так, в 2020 году было выпущено 43,3 млн мобильников южнокорейского гиганта с SoC тайваньского чипмейкера и рост составил 254,5% по сравнению с 2019 годом.

Вторым же по величине закупщиком процессоров MediaTek стала компания Oppo, выпустив в прошлом году 55,3 млн смартфонов с ними. Еще 27,89 млн платформ прикупила Realme и активно скупала однокристальные системы тайваньского производителя Huawei.

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Среди причин успеха MediaTek аналитики называют рост спроса на бюджетные и среднего уровня устройства, где тайваньский чипмейкер смог предложить конкурентоспособные процессоры. В частности, успешной стала линейка Dimensity. По прогнозам, в 2021 году MediaTek сможет нарастить поставки чипов и сохранит за собой лидерство на рынке.

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Источник: digitimes