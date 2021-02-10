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MediaTek может первой перевести чипы на 4 нм и 3 нм техпроцессы

19.04.2021 1027 2

MediaTek может обойти Apple и Qualcomm в гонке за более продвинутый техпроцесс

MediaTek долго носила имидж аутсайдера и того, кто постоянно «сливает» Qualcomm. Но постепенно тайваньский чипмейкер выходит из тени американской компании и уж смог стать лидером на рынке процессоров. Дальше MediaTek планирует наращивать свое присутствие и хочет прочно обосноваться среди лидеров.

 

MediaTek может первой перевести чипы на 4 нм и 3 нм техпроцессы – фото 1

 

Пришло сообщение, что тайваньская компания в числе первых переведет свои чипы на новый и более продвинутый 4-нанометровый техпроцесс. Она станет одним из первых клиентов TSMC, кто закажет выпуск 4-нм процессоров компании. Окажется среди первых заказчиков MediaTek и на чипы, произведенные по 3-нанометровому техпроцессу. Есть предпосылки, что в борьбе за 3-нм чипы MediaTek выиграет гонку даже у Apple и Qualcomm. Хотя, маловероятно, что TSMC отдаст предпочтение MediaTek в ущерб интересам Apple.

 

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Тем не менее, ожидается, что эти усилия не пройдут даром и MediaTek удастся увеличить приток заказов на однокристальные системы от Oppo, Vivo и Xiaomi. А еще она сможет дать бой Qualcomm в сегменте флагманских процессоров. В конечном счете от конкуренции выиграют потребители благодаря большому выбору и ценовому противостоянию.

 

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Источник: gizmochina

MediaTek
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.04.2021

Комментарии

Салтыков Сергей 1
Давно пора поставить на место Qualcomm и Apple . Из - за дефицита процессоров Snapdragon цены на смартфоны с их чинами поползли вверх. Dimensity делают достойные чипы и с графическими Mali G78 немного уступают Snapdragon с Andreno 660 и Apple . Пусть удача сопровождает Media Tek . Успехов им и процветания а нам разумные ценники на смартфоны с их чипами.
19.04.2021 16:47
Местный Волкодав 0
Аминь!
19.04.2021 18:51

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MediaTek может первой перевести чипы на 4 нм и 3 нм техпроцессы