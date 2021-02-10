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Читатели Andro news рассказали, что лучше Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G

03.09.2021 858 17

Флагманские чипсеты MediaTek предпочтительнее, чем субфлагманский от Qualcomm

На днях глава Redmi и вице-президент Xiaomi организовал любопытный опрос, предложив фанатам высказаться в части своих предпочтений: Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G. С какой целью он был организован, остается только догадываться и наиболее вероятная причина скорый выход Xiaomi CC 11, который должен предложить названый чип Qualcomm.

 

Читатели Andro news рассказали, что лучше Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G – фото 1

 

Сам опрос оказался несколько провокационным, спорным и вызвал нешуточный резонанс в сети. Оказалось, что симпатии фанатов Xiaomi оказались на стороне Dimensity 1100/1200. И это тот нечастый случай, когда пользователи признали, что процессоры от MediaTek получились лучше и выигрывают у решения Qualcomm.

Мы решили разобраться, а как распределятся симпатии к этим процессорам среди наших читателей. Чтобы выяснить это, мы организовали опрос среди подписчиков нашего канала в Telegram, задав им простой вопрос: Какой чип лучше: «субфлагманский» от Qualcomm (Snapdragon 778G) или «флагманский» от MediaTek (Dimensity 1100/1200)?

 

Результаты опроса, по совести говоря, нас особо не удивили. Они только подтвердили то, что мнение пользователей в части чипов MediaTek меняется в лучшую сторону. Так же стоит признать, что силы не равны и в плане производительности Dimensity 1100/1200 выглядит предпочтительнее. Поэтому результаты опроса выглядят логичными, если брать в расчет только чистую мощь, но не бесспорными.

 

Ни много, ни мало, но 54% респондентов отдали свой голос за решения тайваньского чипмейкера. На стороне Snapdragon 778G оказалось 30% опрошенных и 16% расписались в том, что не компетентны в этом вопросе.

 

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Dimensity 1100 Dimensity 1200 Snapdragon 778G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.09.2021

Комментарии

shparkimarudnik 1
А теперь камень в огород Samsung )
У приетельницы было два Samsunga , ломались они почему-то , когда сходила гарантия , как подгадоно , больше она Самсунги не покупает...
Я к чему , вспомните копировальную технику......)
03.09.2021 14:46
shparkimarudnik 1
А я очень люблю SONY , но жаль , что они первые на выход .
Всё цены , цены ....
03.09.2021 14:41
Cyle Rayner 1
Щас бы сравнивать флагманский 1200 с середняком 778, слабо с 870 или 888 сравнивать?
03.09.2021 13:59
Захарченко Андрей 1
Дак 888 дороже будет, это факт, а вот 870 мощнее , просто где то было написано что 778 и 1100/1200 примерно одинаково стоят. Насколько я понял, это сравнение по цене чипов.
03.09.2021 14:03
Захарченко Андрей 1
В том плане что цена цена одинаковая а производительность нет
03.09.2021 14:04
Захарченко Андрей 0
Постой, а это не тебе случайно Техно Гарри промывает мозг "Божественным сасунгом"?
03.09.2021 13:41
Vladislav D -6
сколько тебе китайцы за это заплатили?
травишь людям эту дичь, вон какой процент дибилов теперь таких как ты андроневс!
все кто за китайское говно, то дебилы тупые...
китайская пропаганда и зомбирование действует, особенно если ещё главный чёрт (андроневс) проплаченная шлюха, втирает постоянно в своих срако-выпусках об китайском говне!
03.09.2021 12:36
Димон Шева 4
Vladislav D, Еб*ть, какой же ты шизоид! По тебе клиника плачет. Иди подрочи на свой самсунг и успокойся. Идиот.
03.09.2021 13:15
Захарченко Андрей 1
Постой, а это не тебе случайно Техно Гарри промывает мозг "Божественным сасунгом"?
03.09.2021 13:42
Захарченко Андрей 2
Я вообще не понимаю как можно из-за фанатизма к сасунгу нести такую ересь. Фанат сасунга? Да и хрен с ним, давись ним дальше. Вот только не надо доказывать что-то что не является реальностью.
03.09.2021 13:45
Vladislav D -2
Захарченко Андрей, нет, я понимаю что он проплачен или немного не в себе, но он же то и правду говорит! правда иногда даже я его ловлю на немного на не тем что и как есть ..
03.09.2021 13:54
Захарченко Андрей 1
Опыт пользования Dimensity был? Или Xiaomi?
03.09.2021 13:56
Vladislav D -2
Захарченко Андрей, ну так вот я и пытаюсь заказать дебилам как ты, все сраоми это не то чем является! а вот Самсунг это уровень и как раз топ-цена-качество и безопасность данных!
03.09.2021 13:55
Захарченко Андрей 2
"все сраоми это не то чем является" вот это больше на речь дебила похоже
03.09.2021 13:59
Димон Шева 2
Захарченко Андрей, Так у этого шизика своя реальность - кругом одни заговоры и обман, всё куплено и проплачено, кругом враги и везде засада, а среди нас узкоглазые агенты.
03.09.2021 13:57
Захарченко Андрей 2
Зато так интересно узнать что у него в голове, какие аргументы
03.09.2021 14:01
Димон Шева 1
Vladislav D, Самсунг безнадёжно отстал в мобильной индустрии, ну нехрена толкового и интересного в них нет. Но вот шильдик "самсунг" превращает некоторых людей в хлебушек.
03.09.2021 14:02

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Читатели Andro news рассказали, что лучше Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G