Читатели Andro news рассказали, что лучше Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G
Флагманские чипсеты MediaTek предпочтительнее, чем субфлагманский от Qualcomm
На днях глава Redmi и вице-президент Xiaomi организовал любопытный опрос, предложив фанатам высказаться в части своих предпочтений: Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G. С какой целью он был организован, остается только догадываться и наиболее вероятная причина скорый выход Xiaomi CC 11, который должен предложить названый чип Qualcomm.
Сам опрос оказался несколько провокационным, спорным и вызвал нешуточный резонанс в сети. Оказалось, что симпатии фанатов Xiaomi оказались на стороне Dimensity 1100/1200. И это тот нечастый случай, когда пользователи признали, что процессоры от MediaTek получились лучше и выигрывают у решения Qualcomm.
Мы решили разобраться, а как распределятся симпатии к этим процессорам среди наших читателей. Чтобы выяснить это, мы организовали опрос среди подписчиков нашего канала в Telegram, задав им простой вопрос: Какой чип лучше: «субфлагманский» от Qualcomm (Snapdragon 778G) или «флагманский» от MediaTek (Dimensity 1100/1200)?
Результаты опроса, по совести говоря, нас особо не удивили. Они только подтвердили то, что мнение пользователей в части чипов MediaTek меняется в лучшую сторону. Так же стоит признать, что силы не равны и в плане производительности Dimensity 1100/1200 выглядит предпочтительнее. Поэтому результаты опроса выглядят логичными, если брать в расчет только чистую мощь, но не бесспорными.
Ни много, ни мало, но 54% респондентов отдали свой голос за решения тайваньского чипмейкера. На стороне Snapdragon 778G оказалось 30% опрошенных и 16% расписались в том, что не компетентны в этом вопросе.
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У приетельницы было два Samsunga , ломались они почему-то , когда сходила гарантия , как подгадоно , больше она Самсунги не покупает...
Я к чему , вспомните копировальную технику......)
Всё цены , цены ....
травишь людям эту дичь, вон какой процент дибилов теперь таких как ты андроневс!
все кто за китайское говно, то дебилы тупые...
китайская пропаганда и зомбирование действует, особенно если ещё главный чёрт (андроневс) проплаченная шлюха, втирает постоянно в своих срако-выпусках об китайском говне!