Читатели Andro news рассказали, что лучше Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G

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Флагманские чипсеты MediaTek предпочтительнее, чем субфлагманский от Qualcomm

На днях глава Redmi и вице-президент Xiaomi организовал любопытный опрос, предложив фанатам высказаться в части своих предпочтений: Dimensity 1100/1200 или Snapdragon 778G. С какой целью он был организован, остается только догадываться и наиболее вероятная причина скорый выход Xiaomi CC 11, который должен предложить названый чип Qualcomm.

Сам опрос оказался несколько провокационным, спорным и вызвал нешуточный резонанс в сети. Оказалось, что симпатии фанатов Xiaomi оказались на стороне Dimensity 1100/1200. И это тот нечастый случай, когда пользователи признали, что процессоры от MediaTek получились лучше и выигрывают у решения Qualcomm.

Мы решили разобраться, а как распределятся симпатии к этим процессорам среди наших читателей. Чтобы выяснить это, мы организовали опрос среди подписчиков нашего канала в Telegram, задав им простой вопрос: Какой чип лучше: «субфлагманский» от Qualcomm (Snapdragon 778G) или «флагманский» от MediaTek (Dimensity 1100/1200)?

Результаты опроса, по совести говоря, нас особо не удивили. Они только подтвердили то, что мнение пользователей в части чипов MediaTek меняется в лучшую сторону. Так же стоит признать, что силы не равны и в плане производительности Dimensity 1100/1200 выглядит предпочтительнее. Поэтому результаты опроса выглядят логичными, если брать в расчет только чистую мощь, но не бесспорными.

Ни много, ни мало, но 54% респондентов отдали свой голос за решения тайваньского чипмейкера. На стороне Snapdragon 778G оказалось 30% опрошенных и 16% расписались в том, что не компетентны в этом вопросе.

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