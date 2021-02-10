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Всем привет! Сегодня продолжаем рассказывать вам о таких, можно сказать, незаменимых товарах для каждого гражданина нашей дежавы, как зарядные станции. И сегодня настал черед старшей сестры нашей предыдущей гости – Choetech BS008 2400W.

Ведь зарядные станции – это все еще что-то новое и неизвестное большинству украинцев, и это нужно исправлять. Ведь гниль, которая пытается распространиться с востока от нашей границы, все еще не надеется забрать у нас электроэнергию. А значит, самое время рассказать вам о более мощном энергоносителе, который на время заменит вам стандартный источник питания.

Choetech BS008 2400W - действительно ли все так идеально?

Технические характеристики

Комплектация и внешний вид

﻿Мощность

﻿Емкость

﻿Зарядка

﻿Аккумулятор

﻿Функционал

﻿Выводы и цена

Видеообзор

Технические характеристики

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Параметр Choetech BS008 2400W Дисплей: LED Номинальная мощность: 2400 Вт Пиковая мощность: 4800 Вт Форма выходного сигнала: Чистая синусоида Функция ИБП: Да, 20 мс Выходы: Да Розетки (230 В): 3 шт USB Type A (12 Вт): 2 шт USB Type C PD (20 Вт): 3 шт USB Type C PD (100 Вт): 1 шт Авто-прикуриватель выход: Да, 12 В, 10 А Входной порт ХТ 60: Да, 12 В, 25 А Зарядка от солнечных панелей: Да Вес: 22 кг Материалы корпуса: Алюминий и ударопрочный термопласт LED-фонарик: Да Тип аккумулятора: LiFePO4 Емкость батареи: 2048 Вт/час Время зарядки (розетка): До 2-х часов Цена: От 47999

Комплектация и внешний вид

Эта зарядная станция поставляется в таком же комплекте как и предыдущая меньшая версия , а именно – кабели для зарядки и инструкция, но так же как и в случае с предшественником на всех сайтах с возможностью заказать эту станцию есть та же отметка – «производитель может изменять комплектацию ».

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Сама же станция также выполнена из алюминиевого сплава и ударопрочного, долговечного технического термопласта ABS, устойчивого к агрессивному воздействию окружающей среды. Все соединения надежно зафиксированы, однако в отличие от предшественника здесь две ручки для транспортировки, а не одна. Также стоит отметить, что здесь надежно защищены абсолютно все порты и даже вентиляция, а не только розетки.

Еще одним новшеством является колесо регулировки мощности зарядки.

Но минус и дальше тот же – крышка розеток открывается не на 180 градусов, что создает определенный дискомфорт при попытке подключиться к ним, но это незначительный минус.

Так же не добавляет плюсов и тот факт, что эта зарядная станция не имеет влагозащиты. Однако, как говорится, никто не идеален.

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Итак, несмотря уже известную нами и можно сказать «стандатную» незначительную болячку, в целом к качеству материалов и комплекту никаких нареканий как не было так и нет.

Мощность

Для начала расскажем вам, какие два параметра влияют на стоимость и возможности станции. Это емкость и мощность. Почему? Все очень просто – обычно чем выше емкость зарядной станции, тем больше мощности она способна выдавать приборам, и соответственно больше будет ее стоимость.

Мощность этой, как и любой другой зарядной станции измеряется в Ватах, и именно здесь находится ответ на вопрос – сколько и каких приборов вы можете заживить одновременно. Мощность нашего сегодняшнего гостя составляет 2400 Вт.

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Наш сегодняшний гость по сравнению со станциями на 300-500 Вт, которые предназначены для зарядки гаджетов, ноутбуков и освещения, или по сравнению с более скромной версией , которая может заживить большинство холодильников и котлов, может помочь вам с задачами, требующими большей энергозатратности.

Но не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Хотя мощности здесь не 120 Вт, а ровно в два аза больше, то есть 2400, что позволяет пользоваться пылесосом, чайником, и даже посудомоечной или стиральной машиной мощные приборы лучше все же использовать только поочередно, ведь при одновременном включении некоторых особенно требовательных по мощности приборов , все еще существует шанс, что при запуске компрессора ваша станция пойдет в защиту от перегрузки и выключит подачу тока.

Следовательно, мощности этой станции вполне хватает, чтобы сделать время ожидания света более приятным, и практически не заметить отсутствие электроэнергии.

Емкость

А теперь поговорим немного о втором, но не менее важном параметре – емкости. Как известно, эта характеристика может обозначаться в разных станциях по разному. Это может быть либо Ватт/час, либо же мАч, то есть так же как и в смартфонах или ноутбуках.

Но следует помнить что перевести мАч в Вт/ч не так уж и сложно, для этого нужно использовать такую несложную формулу: количество мАч мы делим на тысячу, чтобы убрать приставку мили и затем умножаем на напряжение аккумулятора. В зарядных станциях это 3.7 Вольта (в случае когда установлен Li-Ion аккумулятор) и 3.2 Вольта (в случае LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) источник энергии).

Зарядная станция Choetech BS008 2400W имеет емкость 2048 Ватт/часов, то есть, если учесть что емкость аккумулятора стандартного смартфона, примерно 18,5 Вт/час, наша станция в идеальных условиях зарядит ваш смартфон – примерно 104 раза. Но учитывая КПД, то есть коэффициент полезного действия, который в нашем случае будет составлять 10-15%, вы зарядите смартфон примерно в 90 раз, что тоже довольно неплохо.

Пользуясь такой не слишком сложной схемой можно посчитать, сколько у вас проработает большинство приборов. Ведь мощность, это и есть показатель того, сколько Ват прибор потребляет за час. Чтобы понять, какая емкость зарядной станции нужна именно вам, нужно мощность одного или нескольких приборов умножить на количество часов, которое они должны проработать.

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Да, данной емкости хватит для всего необходимого.

Зарядка



Еще одним плюсом этой зарядной станции, как и ее более скромной версии , является наличие экрана, на котором отображаются все данные о емкости аккумулятора, потреблении приборов, времени работы под текущей нагрузкой и других важных показателях. Но и это еще не все, ведь здесь присутствует также информация о времени до конца зарядки станции и возможность отрегулировать мощность зарядки. Все стандартно, но согласитесь, лучше с этим экраном, чем без.

Мощность зарядки у нашего сегодняшнего гостя – это еще один повод для радости, ведь в турбо режиме 100% зарядки мы получим примерно через 2 часа. И именно этот факт делает зарядную станцию Choetech BS008 2400W отличным выбором по сравнению с конкурентами, ведь двух часов предостаточно, чтобы зарядить ее даже когда наступают самые темные моменты в нашем настоящем, когда свет включают по расписанию ненадолго.

Но и это еще не конец приятных неожиданностей, подаренных вам этой станцией. Так же как и в меньшей версии здесь, кроме обычной зарядки от розетки переменным током 220 вольт, вы можете заряжать станцию через прикуриватель от авто или от подсолнечных панелей, для которых также имеется специальный отдельный разъем.

Однако следует помнить, что в этом случае на зарядку станции потратится больше времени, но для жителей квартир способов подзарядиться без энергии в розетке не так уж много.

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Конечно, если вы живете в частном доме, то можно рассчитывать на помощь генератора, а вот в квартире лучше отказаться от такой опции. Ведь кроме шума, который вряд ли принесет много наслаждения всем соседям (не считая тех, кому вы дали немного подпитаться от него), генератор – это довольно серьезная опасность повлечь за собой пожар, а безопасность для себя и семьи это самое главное.

Кстати, несмотря на многоступенчатую защиту от замыканий и перегрузок я все равно рекомендую приобрести себе в дом огнетушитель. Это все-таки большой аккумулятор, хоть и хорошо защищенный.

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Скорость зарядки этой станции является еще одним неоспоримым ее преимуществом, которое еще больше склоняет к покупке именно ее.

Аккумулятор



Эта зарядная станция оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами, и сразу несколько слов о них. Все станции оснащены этим типом аккумулятора более безопасны в плане возгорания, чем имеющие Li-Ion батареи, но и это еще не все.

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Разница в диапазоне рабочих температур – это еще один важный аргумент, ведь у железо-фосфата это показатель от -20 до +70 градусов, что позволяет без проблем использовать их и на улице или хранить на балконе или в гараже. Но и на этом список преимуществ не завершается, ведь важно упомянуть и о выдерживании более 3500 циклов разрядки со снижением емкости до 80%, а это в 6 раз больше чем у их Li-Ion конкурентов, что не может не радовать.

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Среди других плюсов также очень низкий саморазряд, срок службы 7-10 лет и экологичность. Но без ложки дегтя не обошлось, ведь у станций с аккумулятором этого типа меньше плотность заряда по сравнению с Li-Ion братьями. Простыми словами при одинаковой емкости железо-фосфатная батарея немного больше по размеру и процентов на 30 тяжелее. Поэтому в переносных гаджетах, где это критично, используют исключительно Li-Ion аккумуляторы.

Но это личный выбор каждого. Для маленьких емкостей Li-ion смотрится не так и плохо, благодаря меньшему весу и возможности носить его с собой. А вот более мощные варианты, по-моему, только железо-фосфат, потому что это безопаснее, надежнее и долговечнее.

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Качество и долговечность аккумуляторов в этой станции – однозначно плюс!

Функционал



Одной из важных способностей станций является возможность пропускать через себя ток и выступать в качестве бесперебойного источника питания, в характеристиках эта функция часто обозначается аббревиатурой UPS. Это поможет уберечь себя от незапланированного отключения компьютера, если внезапно выключится свет.



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Choetech BS008 2400W оснащена тремя розетками мощностью 220 Вольт. Но здесь, как и в ситуации с бюджетником , сразу хотим порекомендовать вам воспользоваться еще и удлинителем, который позволит не таскать ее постоянно за собой, но вместе с тем постоянно иметь под руками доступ к источнику электроэнергии.

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Кроме этого наш сегодняшний испытуемый оснащен двумя портами USB Type A с мощностью 12 Вт, с возможностью быстрой зарядки QC 3.0, тремя портами USB Type С на 20 Вт, да и вишенкой на торте является порт USB Type С мощностью до 100 Вт. А также добавлен по сравнению с бюджетной версией еще один выход под прикуриватель на 25 Ампер.

Наличие не только нескольких USB портов, но и комбинирование между старым типом и новым и между разными мощностями добавляет еще плюсов этой станции. Это освобождает розетки от блоков питания смартфонов и других гаджетов. А это влечет еще один плюс – когда ток из аккумулятора через инвертор превращается в 220 Вольт, а затем в вашей зарядке производится обратное действие, мы имеем значительно большие потери энергии.

Так что на прямую от USB заряжать значительно экономнее. Другое преимущество касается разных типов USB портов, что позволяет не бежать в магазин за новым кабелем зарядки USB Type С на USB Type С.

И еще одним преимуществом является наличие быстрой зарядки от этих портов, что позволяет быстро заряжать устройства, что позволит не исчезать из сети на долго, тем для кого это важно. Резиновые заглушки – это еще один существенный плюс, ведь установив их на всех разъемах, можно не переживать, когда станция будет использоваться на природе или в полевых условиях военными и спасателями.

А вот в обычном использовании в квартире они даже могут немного мешать, потому что удобнее, когда большинство разъемов в свободном доступе.

Мы пытались замерить уровень шума, но она настолько тиха, что фоновый шум в студии был громче, и показатели не менялись, независимо от того работает охлаждение или нет.

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Количество источников откуда можно почерпнуть энергию при необходимости позволяет сделать это достаточно большим количеством людей. а скорость зарядки от всех портов позволяет быстро восстанавливать заряд.

Выводы и цена

Итак, зарядная станция Choetech BS008 2400W – это действительно одно из лучших решений на рынке на сегодня, ведь в этой зарядной станции идеально сочетаются цена и качество. И если ваши финансовые возможности позволяют, рекомендуем обратить внимание именно на эту модель.

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Они позиционируют себя как убийцы известного бренда посреди зарядок EcoFlow. И после проведённых тестов можно с уверенностью сказать, что их заявления не безосновательны. И хотя страна производитель не вызывает на первый взгляд доверия, так как это китайский производитель ОЭМ, однако он предназначен для рынка Европы и отвечает всем стандартам качества.

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Стереотипы о китайском ненадобности уже давно не актуальны. Как оказалось, их ручки умеют изготавливать и качественно, если от них это требуют.

Цены на зарядные станции сегодня лучше чем когда-либо, а главного героя этого обзора сейчас можно приобрести за 47 999 гривен по ссылке ниже

Choetech BS008 2400W﻿ - 47 999 грн

Видеообзор