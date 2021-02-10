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Почему OnePlus Nord 3 отказался от двух цветовых вариантов?

OnePlus решила отменить два цветовых варианта для Nord 3. "Каменный" цвет был отменен из-за повышения стоимости производства и вопроса о надежности. "Синий" цвет проходил последние стадии подтверждения, но не отвечал требованиям качества, поскольку крышка казалась пластиковой, а не стеклянной.



OnePlus Nord 3 является переизданием китайского эксклюзива Ace 2V. У него предусмотрен 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Что касается аппаратной части, он имеет чипсет MediaTek Dimensity 9000 и 5000 мАч батарею с 80-ваттной быстрой зарядкой. Также следует отметить, что устройство может иметь 50-мегапиксельную камеру Sony IMX8 или 64-мегапиксельную камеру.

Цветовые варианты могут являться важным аспектом для многих пользователей. Женщинам может понравиться синий цвет, я согласна, что больший выбор ярких цветов может сделать смартфон более привлекательным и выразительным. Жаль, что не все версии доберутся до релиза, однако OnePlus может иметь свои причины и стратегию выбора цветов для данного устройства.﻿

Премьера OnePlus Nord 3 запланирована на 5 июля, и ожидается, что на ней будет подтверждена цена в 449 евро.

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Источник: suomimobiili