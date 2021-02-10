82

Друзья, сейчас расскажу, что делать, когда смартфон самостоятельно перезагружается. Также поговорим о причине этого неприятного явления.

Думаю, у каждого из нас была ситуация, когда телефон непроизвольно выключается в самый неподходящий момент. Идете вы себе по улице, общаетесь с другом по телефону, и вдруг устройство перезагружается. Но это никогда не происходит просто так, причина всегда есть.

Почему смартфон перезагружается и выключается сам по себе и как решить эту проблему?

Первая и распространенная причина – это неподходящая температура окружающей среды. Когда вы используете смартфон на морозе, ничего удивительного, что он начинает перезагружаться.

Для аккумулятора вредны очень низкие и высокие температуры, поэтому просто убираем телефон во внутренний карман куртки или рюкзак и возвращаемся к использованию уже дома.

Перегрев – это еще один немаловажный фактор. Если долго играть в требовательные игры или по-другому серьезно нагружать смартфон, он может просто выключиться. Срабатывает защитный механизм, благодаря которому батарея или процессор не сгорают из-за перегрева.

Поэтому не нагружайте аппарат излишне и делайте перерывы, чтобы он остыл.

Также проблема может находиться в самом аккумуляторе. Если смартфон долго в использовании и батарея уже износилась, самостоятельные перезагрузки станут обычным делом. Устраняется эта неисправность довольно просто: просто замените аккумулятор на новый.

Это были физические факторы, но есть еще много программных причин. К примеру, вы установили какое-то новое приложение и начали замечать, что после этого смартфон самостоятельно выключается. Вероятно, произошел конфликт в системе или приложение содержало в себе вирус. Здесь просто не сомневаемся и удаляем новую программу.

Это относится и к важным файлам, которые были повреждены или удалены. В особенности это серьезно на телефонах с рут-правами, где юзер может без помощи других удалить принципиальный для системы файл.

Поэтому не заходите в проводник и не удаляйте файлы и архивы, о назначении которых вы даже не знаете. В лучшем случае это приведет к частым перезагрузкам, а в худшем сделает из телефона кирпич.

Если никакая причина вам не подходит, а смартфон все равно перезагружается, проверьте свободное место в постоянном хранилище. Из-за переполненной памяти очень часто случаются серьезные системные ошибки. Просто удалите ненужные приложения и фотографии и посмотрите, как будет работать телефон.

Ну и, конечно, если никакие действия не помогли, следует обратиться в сервисный центр. А у вас часто случаются ситуации, когда телефон непроизвольно перезагружается?

﻿

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке

https://andro-news.com/ru/news/zmini-ci-nalashtuvannya-odrazu-pislya-kupivli-smartfonu-nstrukci.html