Почему токен Ripple не растет в цене?

73

Сегодня для Рипл курс – это «болевая» точка, отражающая не состояние проекта, а зависимость от затяжного судебного процесса. Цифровой актив XRP используется в финансовом секторе, а сеть финансовых переводов Ripple создает уникальные условия для международных транзакций.

Вместе с этим, курс находится на частично «замороженном» уровне и следует до $1, создавая оптимальные условия для входа на крипторинок.

Что сдерживает цену Ripple?

Основные причины, по которым стоимость токена не может стремительно возрасти:

Судебный процесс по SEC.

Начавшийся SEC судебный процесс против Ripple по делу о XRP создает неопределенность на рынке и сдерживает курс криптовалют от быстрого роста. Однако успешный для компании-разработчика финал судебного процесса позволит цене XRP быстро пробить максимум и начать стремительный рост.

Регуляторные ограничения.

Распространенность токена на торговых платформах меньше, чем у других монет из-за судебного процесса и возможных рисков. Конечно, это ограничивает спрос, так что у криптовалюты цена автоматически будет ниже желаемого и фактического уровня.

Настройки рынка.

Сегодня сохраняется оптимистическое состояние крипторинка, однако появление любых негативных новостей сможет дополнительно расшатать цену на Рипл.

Конкуренция.

Криптовалютный рынок очень конкурентоспособен, и другие проекты также привлекают внимание и инвестиции, снижая спрос на XRP и влияя на Ripple XRP цену.

Большое количество токенов в циркуляции.

Большое количество крипт XRP в циркуляции (в общей сложности 100 миллиардов) частично ограничивает способность к значительному росту в XRP Ripple цены, поскольку новые большие прибыли нужно разделить между всеми держателями токенов.

Почему у криптовалют Рипл цена не обваливается, а фиксируется на установленном уровне?

Установка сравнительно стабильной стоимости – результат активного использования токена и платежной сети компании-разработчика.

Несмотря на судебный процесс, компания стабильно начинает партнерство с финансовыми корпорациями, поскольку использование продуктов Ripple ускоряет международные транзакции и делает их в несколько раз дешевле, чем применение стандартных классических схем. В этом случае XRP – криптовалюта, цена которой отражает спрос на монету и ее популярность, востребованность финансового сектора.

Аналитики все больше сходятся во мнении, что у Ripple есть все возможности окончательно выиграть судебный процесс, что станет полноценным стартом к стремительному росту котировок. Прогнозы утверждают, что уже в 2024 году токен может пробить свой финансовый потолок и перейти к отметке в $2.