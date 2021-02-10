Почему у Realme GT Neo 5 SE и Redmi Note 12 Turbo нет карт памяти, сговор?

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Почему в смартфонах все реже делают слот для карт памяти

В последнее время изготовители смартфонов все чаще отказываются от слота для карт памяти в своих моделях. И если поначалу это касалось в основном флагманских устройств, то теперь и бюджетники остаются без возможности расширить память самостоятельно. Многие думают что это просто сговор производителей, чтобы заработать на нас побольше денег, мол покупайте топовые версии и переплачивайте деньги нам, а не производителям карт памяти.

На самом деле все совсем не так, как бы это ни казалось странным, но отказ от карт памяти связан совсем с другими причинами, и делается это ради нашей пользы.

Во-первых, хочу вам объяснить, что внутренняя память смартфона и карта Micro SD это вовсе не одно и то же. Скорость работы встроенной памяти на порядок больше, чем у Micro SD. Большинство карт, которые мы видим в продаже, имеют стандарт скорости U1(class 10), или U3. Они имеют гарантированную скорость записи на уровне 10 МБ/с и 30 МБ/с соответственно, а скорость встроенной памяти, например, не очень дорогого POCO X5 составляет 520 МБ/с.

А у современных флагманов этот показатель достигает 3-4 ГБ/с. Именно в результате значительного увеличения скорости накопителей мы и получаем плавную работу интерфейсов, пролистывание фото в галерее и быстрый запуск программ.

Такая разница в скорости стала основной причиной отказа от внешних карт. Производитель таким образом защищает вас и себя от ситуации когда вы купите карту памяти не самого лучшего качества, вставите в свой смартфон и у вас все начнет ложить. Конечно, многие из таких пользователей в первую очередь обвинят производителя и получат плохой пользовательский опыт на смартфоне, который мог бы работать как надо.

Это так называемая защита от дурака, потому что никогда не знаешь что именно засунет пользователь в свой аппарат. Кроме проблем со скоростью у карт памяти значительно меньший ресурс перезаписи информации и упрощенная система борьбы с программными ошибками, то есть служат они меньше и вероятность того, что вы потеряете все данные в результате выхода из строя выше.

Не нужно также забывать, что для повышения безопасности и на уровне системы возможности использования карт памяти с каждой версией Android урезаются все больше. Многие программы просто отказываются хранить свои данные на внешнем носителе.

Так что вывод у меня для вас такой: не надо думать, что вас пытаются обмануть, отказ от карт памяти сделан для того, чтобы ваш смартфон работал быстро, надежно и безопасно. Никакого сговора ради сверхприбылей в этом нет, поэтому перед покупкой очередного гаджета немного подумайте какого объема вам будет достаточно и выбирайте именно его.

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