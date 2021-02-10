Почему меняется курс Monero и что ждет криптовалюту?

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Курс Monero , как и стоимость других криптовалют, переживает сильную волатильность. Эту особенность можно воспринимать как плюс, поскольку вы можете заработать на краткосрочных колебаниях цены. Известность проекта вызвана его ориентиром на анонимность.

Участники сети Monero могут использовать функции, обеспечивающие конфиденциальность: кольцевые подписи, доказательство с нулевым разглашением, стилс-адреса, Dandelion++.

Новости, которые могут сказаться на стоимости XMR

Главный фактор, влияющий на то, сколько стоит 1 Монеро в долларах – спрос на крипту. Пока цифровая монета будет интересна пользователям как платежное средство, ее стоимость будет увеличиваться или снижаться в зависимости от соотношения спроса и предложения.

Криптовалюта XMR считается лучшим частным альтоином, на что отчасти повлияли внешние факторы. Санкции, геополитические конфликты и другие запреты привели к тому, что часть инвесторов решила действовать анонимно.

На Monero курс удерживается на относительно стабильной отметке и потому, что все попытки взлома сети провалились. Защиту можно назвать практически идеальной. Интерес пользователей к этой криптовалюте подогревают периодические упоминания о ней в СМИ.

Онлайн-курс криптовалют , который можно отслеживать на биржах, также может изменяться по общей рыночной тенденции. Монеро входит в тридцатку лучших цифровых монет по показателю капитализации. Поэтому актив чувствителен к любому сильному восходящему движению.

Чего ожидать от курса Монеро ?

Проект Monero может испытывать как резкие подъемы цены, так и стремительные спады. Секретом успеха стартапа можно назвать удачную реализацию технологии шифрования данных с помощью протокола CryptoNote. Для подтверждения транзакций используют кольцевую модель с одноразовыми адресами. Сеть XMR работает таким образом, чтобы запутать цепочки подтверждения, поэтому даже ее владельцы не смогут узнать личные данные пользователей и остатки на их счетах.

Эту особенность можно одновременно считать как плюсом, так и минусом. Преимущество в том, что крипта пользуется популярностью в даркнете и конкурентов у нее маловато. Это помогает поддерживать спрос и курс Монеро по отношению к доллару. К недостаткам можно отнести следующее:

Регуляторы не поддерживают подобную модель, потому она не может конкурировать с прозрачными платежными системами. У Биткоина больший объем транзакций.

Из-за необходимости шифрования сеть более сложна. Но на монету поддерживается хороший спрос, поскольку она закрывает узкую нишу, поэтому соотношение XMR to USD остается на достойном уровне.

Эта криптовалюта отлично подойдет для заработка на краткосрочных стратегиях. Но для долгосрочного инвестирования этот актив также считается хорошим выбором. Это связано с тем, что проект остается в ТОПе и быстро реагирует на позитивное движение рынка, из-за чего на Монеро курс сразу растет.