Chromecast with Google TV: другой подход к созданию TV-приставки

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Chromecast with Google TV рожден, чтобы превратить телевизор в медиа-центр

Новое поколение Chromecast with Google TV стало еще более интересным гаджетом, чем раньше, поэтому пришло время поговорить о нем подробнее, рассмотреть все преимущества и недостатки ТВ-приставки.

Поставляется Chromecast with Google TV в цивилизованной белом боксе. Комплектация по традиции минималистичная: сам плеер, блок питания, кабель, пульт ДУ и инструкция по эксплуатации. Внешнее это небольшой овальной формы диск с коротким кабелем HDMI. Сверху корпус гладкий и только буква G немного разбавляет ненавязчивость и лаконичность дизайна.

Пожалуй, главная фишка Chromecast нового поколения в том, что он превратился в автономное устройство и для вывода контента на экран телевизора не нужен смартфон. А все благодаря тому, что плеер получил собственную оболочку, что и позволило создать действительно первый полноценный медиаплеер от Google.

Чтобы подчеркнуть значимость события, компания даже переименовала интерфейс в Google TV, хотя, по сути имеем дело все с тем же Android TV. Впрочем, визуально он отличается от предшественника и предлагает целый ряд кардинальных отличий. Как показывает себя Chromecast with Google TV в работе и прочие подробности о нем вы сможете узнать из видео. Надеемся, что оно будет полезным и познавательным для вас.