Что Android может позаимствовать у iOS

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Google подумывает о создании аналога App Tracking Transparency из iOS

Последние несколько лет мы с завидной регулярностью слышим о скандалах, связанных со сбором пользовательских данных со стороны разработчиков операционных систем, социальных сетей или приложений. Человек стал машиной или подопытным, его повадки и поведение изучается, анализируется и из привычек создается товар — таргетированная реклама и сервисы.

Если вы поборник приватности, то, увы, избавиться от слежки за вами не удастся. Безусловно, если вы не рассматриваете вариант уйти в аскезу, отказавшись от использования любой электроники. Вам придется смириться с тем, что вы часть системы, вы посчитаны и ваши повадки изучают.

Защита от слежки от Apple

Надо отдать должное Apple, из конфиденциальности она сделала культ и всячески выпячивает себя как поборника ее защиты. Это при том, что она собирает ровно такой же объем информации о пользователях, что и прочие компании. Но она не пугает своих адептов, уверяя, что все под семью замками и посторонним вход запрещен.

Одна из последних инициатив — анти-трекинговый механизм App Tracking Transparency в iOS 14.5. Концерн из Купертино заявил о том, что теперь разработчикам софта придется запрашивать разрешение на доступ к данным пользователей. Ранее подобное одобрение на отслеживание не требовалось. Не всем подобная затея понравилась, и тот же Facebook открыто выступает против такой политики, заявляя, что Apple душит бизнес. Хотя многие усматривают в его поведении умысел, что Facebook боится того, что лавочка с доступом к пользовательским данным будет прикрыта и он не сможет зарабатывать на рекламе как прежде непомерно много.

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Google туда же?

И идея с анти-трекинговым механизмом приглянулась Google. То ли компания решила поддержать собственный имидж борца за сохранность пользовательских данных, то ли есть угроза того, что потребители в состоянии паранойи по части не утечки конфиденциальной информации могут переметнуться в лагерь iOS. Поэтому Google подумывает о создании собственного аналога анти-трекингового механизма из iOS. Цель стоит сделать процедуру отслеживания более прозрачной. На каких принципах она будет построена, неизвестно. Сейчас внутри Google идет только обсуждение возможности появления этой функции.

Но не стоит рассчитывать на то, что будут введены строгие ограничения. Не забываем, что реклама — это часть бизнеса Google. Это необходимая и серьезная доля ее прибыли, которую она может направлять на развитие бизнеса. Google постарается найти компромисс между рекламой и приватностью каждого пользователя. Скорее всего, подход будет прост: мы не откажемся от размещения рекламы, но дадим пользователю инструмент отказаться от сбора данных о его поведении. Вряд ли разработчиков обяжут обязательно запрашивать разрешение у пользователей на сбор данных.

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К чему в итоге приведут изыскания Google, узнаем в будущем. Но очень похоже, что именно Apple подтолкнула Google к созданию анти-трекингового механизма. В этот раз концерн из Купертино оказался порасторопнее и Google в роли догоняющего. А, значит, мы вновь услышим от поклонников iOS заявление, что Google вновь кое-что позаимствовала у Apple.

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Источники: theverge, androidpolice