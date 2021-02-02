Google похоронила очередной свой проект. Игровая студия Stadia Games and Entertainment закрыта

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Google не готова вкладываться в создание эксклюзивных игр

Спустя год Google решила, что больше не хочет заниматься созданием игр. Поисковый гигант объявил об изменении стратегии развития стриминговой платформы Stadia. Он закроет внутреннюю студию по разработке игр Stadia Games and Entertainment. Теперь в приоритетах не создание игр, а платформа, позволяющая играть.

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Большинство сотрудников игр Stadia Games and Entertainment продолжат свою работу в стенах Google на новых должностях, а руководитель студии Джейд Рэймонд покинул компанию.

Среди причин закрытия игровой студии Google называет то, что создание лучших игр требует нескольких лет и значительных инвестиций. Учитывая то, что в своей деятельности компания предпочитает использовать проверенные технологии Stadia и с оглядкой на углубление делового сотрудничества, она приняла решение больше не инвестировать в создание эксклюзивного контента от Stadia Games and Entertainment. Но от уже запланированных и анонсированных проектов отказываться не будут.

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Возможно, взявшись за создание игр, Google не осознавала в полной мере, сколько времени, усилий и ресурсов для этого требуется. Это дорогой и сложный процесс, который, похоже, Google не готова тянуть.

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Источник: theverge