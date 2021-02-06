Google блокирует загрузку неофициальных версий Google Camera и Google Recorder

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Владельцы ряда моделей Pixel жалуются на проблемы с установкой Google Camera и Google Recorder из сторонних источников

Приложение Google Camera является, пожалуй, самой большой ценностью смартфонов Google Pixel. Но из-за ограничений в Android 11 далеко не все могут беспроблемно установить Google Camera 8.0 на свои смартфоны. Блокируется и установка новой версии Google Recorder.

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В октябре прошлого года свет увидел Google Pixel 5, среди особенностей которых стали Google Camera 8.0 и Google Recorder 2.0. Естественно, что нашлись энтузиасты, которые начали распространять файлы для установки софта. Когда пользователи старых моделей Pixel попытались загрузить неофициальные версии обновлений, они столкнулись с проблемой. Проявилась она не у всех, некоторым все же удалось установить софт. Но нашлось немало тех, кто не смог корректно загрузить апдейт и им пришлось сделать откат до заводских настроек, чтобы впоследствии установить Google Camera и Google Recorder.

Первоначально многие списали все на ошибки в обновлениях, но теперь появились факты, что Google намеренно блокирует установку Google Camera и Google Recorder со сторонних источников, установив для этого специальный API в Android 11. Сам поисковый гигант никак не комментирует введенные ограничения по части установки фота из неофициальных источников. В числе причин такого шага называют повышение безопасности и воспрепятствование несанкционированному распространению софта.

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Источник: xda developers