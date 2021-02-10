Что известно о OnePlus Nord N200 5G — самом доступном 5G смартфоне компании

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Дизайн от флагмана, начинка от середнячка

10 июня OnePlus проведет презентацию, где покажет OnePlus Nord CE 5G. О смартфоне известно практически все: от характеристик до цены. Но вот другой возможный дебютант OnePlus Nord N200 5G не мог похвастаться большим вниманием со стороны инсайдеров и самой компании. Разрушать интригу взялось издание PC Mag, которое опубликовало изображение новинки, рассекретило ряд ее параметров и даже назвало цену.

Внешний вид OnePlus Nord N200 5G приводили к единому дизайн-коду с OnePlus 9. Мы видим дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под селфи-камеру, а на тыльной стороне тройная основная камера с оформлением на манер последних флагманов компании. Наличие сканера отпечатков пальцев на боковой грани может говорить о том, что здесь установят IPS-экран. По данным источника, разрешение дисплея составит FullHD+, диагональю 6,49 дюйма и частота обновления 90 Гц.

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Какой чип ляжет в основу OnePlus Nord N200 5G, не сообщается. Но точно это будет решение с поддержкой 5G и не исключено, что предпочтение отдадут процессору от MediaTek серии Dimensity, чтобы в итоге предложить ценник до $250. Ждем презентацию 10 июня, где мы рассчитываем на то, что компания раскроет все подробности о OnePlus Nord N200 5G.

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Источник: pcmag