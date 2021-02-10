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«Эффект криптовалюты»: OnePlus также заинтересовалась альтернативой классическим деньгам

01.06.2021 459 0

В этом году наблюдается ажиотаж вокруг криптовалют: частные инвесторы, инвестфонды и крупнейшие компании начали активно вкладываться в них. Тем не менее настроения на рынке противоречивые. Кто-то считает криптовалюты перспективным активом, а кто-то уверен, что это «дутые» валюты и инвестировать в них глупо.

 

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Тем не менее количество компаний, которые присматриваются к криптовалютам, растет. Заинтересовалась ими Apple и в этом направлении подумывает о расширении бизнеса OnePlus. Но перед тем как приступить к каким-то конкретным шагам, компания взвешивает все за и против, оценивает риски и перспективы.

 

«Эффект криптовалюты»: OnePlus также заинтересовалась альтернативой классическим деньгам – фото 1

 

Она организовала опрос, в котором попросила пользователей ответить, инвестировали ли они ранее в криптовалюту, как часто это делали и какую предпочли. Кроме того, участникам плебисцита стоит ответить на вопрос, какими платформами они пользовались, насколько они удобны в пользовании и с какими проблемами они столкнулись.

 

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Интересно, что опрос также содержит вопрос, приобретали ли пользователи подержанные смартфоны. Возможно, OnePlus создает какой-то продукт, связанный с технологией блокчейна. Не исключено также, что компания подумывает о создании собственной криптовалюты и возможность продажи ее устройств за виртуальные деньги. Но это только предположения, а вот что именно задумала OnePlus узнаем позже.

 

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Источник: androidauthority

OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.06.2021

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«Эффект криптовалюты»: OnePlus также заинтересовалась альтернативой классическим деньгам