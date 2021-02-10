Что не так с Android по мнению Apple, фейл с продажей Galaxy S21 и плюс еще один Redmi Note 10

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На календаре суббота и вспоминаем интересные события прошедших дней. В этом выпуске: Honor вернулась в игру, бета-версия Windows 11 и Тим Кук взялся за старое.

Начнем с того, что «создатель Интернета» Тимоти Бернс-Ли продаст с участием известного аукционного дома Sotheby' оригинальные реализации HTTP, URI и HTML в виде исходного кода. Начальная цена составила всего $1 тыс.

Состоялась презентация смартфона под брендом Leica — Leitz Phone 1, который по «железу» является не чем иным как Sharp Aquos R6. Правда, внешне «экзотику» немного переделали под фирменный стиль немецкой компании и в комплекте идет крышка бренда для прикрытия фотообъектива на тыльной стороне.

До презентации Windows 11 остаются считанные дни, но взглянуть на раннюю сборку можно уже сейчас. За это спасибо инсайдерам, которые опубликовали скриншоты и видео операционки.

Тем временем Samsung тестирует сети 6G, готовится представить новые смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Active, которые могут получить фирменный чип компании и их анонс обещают до конца июня.

Huawei может отказаться от выпуска Mate 50 в этом году, тогда как бывшая «дочка» представила серию Honor 50, получившую Google Mobile Services (GMS). Новинки можно ждать на глобальном рынке, но вот с каким прайсом, остается загадкой.

Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei и Honor взялись совместно за создание единого стандарта быстрой зарядки, а OnePlus объявила о еще более тесной интеграции с Oppo.

Тим Кук продолжает убеждать фанатов, что iOS лучшая система в мире, в которой хоть и встречаются вирусы, но крайне редко в несколько раз меньше, чем в Android. И все спасибо жесткой системе модерации в App Store, которую не смогут предложить сторонние магазины.

Между тем Xiaomi готовится клонировать Redmi Note 10 5G, но уже как Redmi Note 10T для рынка России. А еще она работает над тремя смартфонами с подэкранными камерами. А в рамках рубрики дичь мы расскажем о том, что Asus вышла на новый для себя рынок — быстрого питания. Обо всем — на видео. Хороших выходных!