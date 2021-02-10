Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Что не так с Android по мнению Apple, фейл с продажей Galaxy S21 и плюс еще один Redmi Note 10

Что не так с Android по мнению Apple, фейл с продажей Galaxy S21 и плюс еще один Redmi Note 10

19.06.2021 288 0

На календаре суббота и вспоминаем интересные события прошедших дней. В этом выпуске: Honor вернулась в игру, бета-версия Windows 11 и Тим Кук взялся за старое.

 

Начнем с того, что «создатель Интернета» Тимоти Бернс-Ли продаст с участием известного аукционного дома Sotheby' оригинальные реализации HTTP, URI и HTML в виде исходного кода.  Начальная цена составила всего $1 тыс.

 

Состоялась презентация смартфона под брендом Leica — Leitz Phone 1, который по «железу» является не чем иным как Sharp Aquos R6. Правда, внешне «экзотику» немного переделали под фирменный стиль немецкой компании и в комплекте идет крышка бренда для прикрытия фотообъектива на тыльной стороне.

 

Что не так с Android по мнению Apple, фейл с продажей Galaxy S21 и плюс еще один Redmi Note 10 – фото 1

 

До презентации Windows 11 остаются считанные дни, но взглянуть на раннюю сборку можно уже сейчас. За это спасибо инсайдерам, которые опубликовали скриншоты и видео операционки.

Тем временем Samsung тестирует сети 6G, готовится представить новые смарт-часы Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Active, которые могут получить фирменный чип компании и их анонс обещают до конца июня.

 

Huawei может отказаться от выпуска Mate 50 в этом году, тогда как бывшая «дочка» представила серию Honor 50, получившую Google Mobile Services (GMS). Новинки можно ждать на глобальном рынке, но вот с каким прайсом, остается загадкой.

 

Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei и Honor взялись совместно за создание единого стандарта быстрой зарядки, а OnePlus объявила о еще более тесной интеграции с Oppo.

 

Что не так с Android по мнению Apple, фейл с продажей Galaxy S21 и плюс еще один Redmi Note 10 – фото 2

 

Тим Кук продолжает убеждать фанатов, что iOS лучшая система в мире, в которой хоть и встречаются вирусы, но крайне редко в несколько раз меньше, чем в Android. И все спасибо жесткой системе модерации в App Store, которую не смогут предложить сторонние магазины.

 

Между тем Xiaomi готовится клонировать Redmi Note 10 5G, но уже как Redmi Note 10T для рынка России. А еще она работает над тремя смартфонами с подэкранными камерами. А в рамках рубрики дичь мы расскажем о том, что Asus вышла на новый для себя рынок — быстрого питания. Обо всем — на видео. Хороших выходных!

 

Android Apple Galaxy S21 Honor 50 Huawei Redmi Note 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.06.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Что не так с Android по мнению Apple, фейл с продажей Galaxy S21 и плюс еще один Redmi Note 10