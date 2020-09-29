Что нового будет в Android 12? Google начала проливать свет

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Google хочет в Android 12 максимально упростить работу со сторонними каталогами приложений

Google стабильна в своих действиях. В этом месяце она выпустила ежегодное обновление собственной мобильной операционной системы — Android 11. И одиннадцатую итерацию зеленого робота довольно сложно назвать одной из самых насыщенных в плане изменений и нововведений. А что с Android 12? Возможно там нас ждет больше сюрпризов?

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Казалось бы, говорить о новой версии зеленого робота еще очень рано, но кое-что уже просочилось в сеть. Как оказалось, Google планирует еще больше упростить установку и работу со сторонними магазинами приложений. Подтолкнула компанию к такому решению студия игр Epic Games, которая устроила не так давно демарш против политики Google в части оплаты комиссионных.

В своем официальном блоге, корпорация добра сделала заявление:

«Каждый магазин может определять свою бизнес-модель и потребительские особенности. Эта открытость означает, что даже если разработчик и Google не договорились о деловых условиях, разработчик все равно может распространять cофт на платформе Android. Вот почему, например, Fortnite доступен непосредственно в магазине Epic или в других магазинах приложений, включая магазин Samsung Galaxy App».

Но Google понимает, что существуют сложности в работе со сторонними источниками софта, поэтому намерена упростить и усовершенствовать этот процесс:

«Некоторые разработчики дали нам отзывы о том, как мы можем улучшить взаимодействие с пользователем при установке другого магазина приложений на их устройство. В ответ на эти отзывы мы внесем изменения в Android 12 (выпуск Android в следующем году), чтобы людям было еще проще использовать другие магазины приложений на своих устройствах, при этом стараясь не нарушать меры безопасности, принятые в Android. Мы разрабатываем все это сейчас и с нетерпением ждем возможности поделиться другими в будущем!»

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Сегодня система Android 11 максимально перестраховывается и многократно спрашивает о том, действительно ли пользователь намерен загрузить приложение из альтернативного магазина. По словам компании, делается это ради безопасности и зашиты пользователей. На данном этапе нет ясности, как Google планирует изменить или смягчить в Android 12 условия доступа к контенту из сторонних источников.

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Источник: 9to5Google