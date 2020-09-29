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Google добавил функцию шумоподавления в свой сервис Google Meet для мобильных приложений

29.09.2020 84 0

Приложение Google Meet для Android и iOS обновились, получив долгожданную функцию шумоподавления.

 

Google Meet на Android

 

Google внедряет функцию шумоподавления в Google Meet для Android и iOS, но, к сожалению, она будет доступна не всем. Чтобы воспользоваться фичей, нужно быть клиентом G Suite Enterprise или G Suite Enterprise for Education.

 

Удобная функция отсечения лишних звуков была представлена для персональных компьютеров еще в июне, и собрала кучу положительных отзывов.

 

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Функция шумоподавления может отфильтровывать шумы от набора текста на клавиатуре, закрытия двери, громкой музыки, и другого раздражающего шума. Однако на данный момент она не сможет отфильтровывать голоса, исходящие от телевизора или от нескольких одновременно разговаривающих людей.

 

Google Meet

 

В блоге Google's G Suite Updates говорится, что функция шумоподавления по умолчанию отключена на смартфоне, но ее можно включить во время разговора, получив доступ к настройкам звонка. Чтобы включить его, нужно выбрать Дополнительно (либо Настройки) и «Включите функцию перед видеозвонком».

 

Функция внедряется с сегодняшнего дня и должна быть полностью развернута в течение нескольких дней.

 

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Имейте в виду, что функция шумоподавления на данный момент доступна не во всех странах мира, но, к большому счастью, наши страны попадают в список государств, где функция поддерживается. По данным Google, шумоподавление пока недоступно в следующих странах: Австралия, Бразилия, Индия, Япония, Новая Зеландия, ЮАР, ОАЭ.

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Google Meet логотип

 

Источник: Android Police


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Google Google Meet Android iOS
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.09.2020

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Google добавил функцию шумоподавления в свой сервис Google Meet для мобильных приложений