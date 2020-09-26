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Google Pixel 4a 5G не выйдет на прилавки до ноября этого года

26.09.2020 180 0

Известный инсайдер рассказал, когда можно будет получить новые смартфоны от Google.

 

Pixel 5 рендер

 

Новое поколение Pixel-фонов в лице Google Pixel 5 будет анонсировано 30 сентября вместе с 5G-вариантом Pixel 4a. В эту пятницу известные инсайдеры Джон Проссер и Эван Бласс высказали предположение, что Google может оценить Pixel 5 в $699 на территории США.

 

Сегодня Проссер выложил новый твит, в котором он предполагает, что Google не будет выкладывать «пятый пиксель» на прилавки магазинов вплоть до 15 октября, а 5G-версия Pixel 4a вообще может задержаться аж до ноября.

 

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Если верить всем слухам, то Pixel 5 и Pixel 4a 5G будут доступны для предзаказа сразу после презентации, то есть с 30 сентября. Но, по привычке многих флагманов, Pixel 5 официально выйдет в продажу только через полмесяца - 15 октября.

 

Pixel 5 в сером цвете

 

С Pixel 4a 5G ситуация поинтереснее. Смартфон должен был выходить в двух цветах – черный и белый. Но, похоже, с белым придется либо попрощаться (Проссер утверждает, что, как и обычный 4a, его могут отметить вовсе), либо ждать очень долго – вплоть до следующего года. А обычный черный вариант не будет доступен для покупки до 19 ноября.

 

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Поскольку Pixel 4a уже обладает достаточно приятным ценником, компания не видит смысла перебивать продажи своего бюджетного хита. Пока 4a продается активно, компании нет смысла наполнять рынок одинаковыми устройствами. Тем более что, по слухам, Pixel 4a 5G не будет особо отличаться от Pixel 5. Ценник на 5G-версию 4a должен стартовать с отметки $499.

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Pixel 5 рендер XDA

 

Источник: Twitter


https://andro-news.com/news/klyuchevye-harakteristiki-google-pixel-4a-5g-byli-slity.html Ключевые характеристики Google Pixel 4a 5G были слиты

 

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Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 26.09.2020

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Google Pixel 4a 5G не выйдет на прилавки до ноября этого года