OnePlus Watch: цена и качественное изображение

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OnePlus Watch доступны по предзаказу и прайс может быть на уровне 150 евро

Уже завтра состоится презентация серии OnePlus 9 и смарт-часов OnePlus Watch. Накануне ивента компания опубликовала качественные пресс-изображения смарт-часов, которые сегодня дополнили рендеры от инсайдера Ишана Агарвала. А еще все желающие уже сегодня могут забронировать OnePlus Watch для чего необходимо внести депозит в сумме $8. Но при этом компания не стала называть дату старта продаж и ценник на смарт-часы.

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Судя по изображениям, умные часы будут доступны в двух цветах: черный и серебристый. Источник также озвучил ценник, на который стоит рассчитывать тем, кто захочет приобрести OnePlus Watch — 150 евро. Что ж, цена не самая доступная и ее будут оправдывать, качеством материалов и исполнением, а также брендом.

Известно, что OnePlus Watch удостоятся круглого циферблата диаметром 46 мм, 4 Гб постоянной памяти и операционной системы RTOS. Смарт-часы будут поддерживать до 110 режимов тренировок, они смогут круглосуточно мерять частоту сердечных сокращений, сообщат об уровне кислорода в крови, при помощи них можно будет управлять медиаплеером и телевизорами OnePlus. Исполнение часов будет водозащищенным — класс защиты IP68.

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Источник: twitter