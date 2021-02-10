Что по камерам у Samsung Galaxy Z Fold 3

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Подэкранная камера в Samsung Galaxy Z Fold 3 все же будет?

О том, что в августе Samsung устроит мероприятие Unpacked, знают многие, кто интересуется миром высоких технологий. Оно станет отчетным для компании, где она покажет каких успехов достигла в создании складных устройств, а также выпустит смарт-часы с новой программной платформой Wear. Какие камеры предложит Galaxy Z Fold 3 мы можем рассказать уже сегодня.

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Всего смартфон получит пять камер и одна из них будет подэкранной. Да, вопреки более ранней информации и рендерам Galaxy Z Fold 3, на этот раз обещают, что камера под дисплеем все же будет. Это будет 16 Мп сенсор размером 1/3,09ʺ и его спрячут под гибкую матрицу. Тогда как 10 Мп датчик Sony IMX374 на наружном дисплее никто скрывать не стал.

Основная камера тройная и рекордов по количеству мегапикселей ставить не стали. Предпочтение отдано трем датчикам с одинаковым разрешением 12 Мп: Sony IMX555, Samsung ISOCELL 3M5 (телеобъектив, 2-кратный оптический зум) и Samsung ISOCELL 3L6 (широкоугольный).

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Напомним, что по слухам, Samsung Galaxy Z Fold 3 предложит гибкий 7,55-дюймовый экран, второй дисплей диагональю 6,23 дюйма, чипсет Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4380 мАч и 512 Гб флеш-памяти. Работать смартфон будет под управлением Android 11 с оболочкой OneUI.

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Источник: gizmochina