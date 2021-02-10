Samsung Galaxy Watch 4 Classic: премиальный дизайн и новая платформа

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Samsung Galaxy Watch 4 Classic засветились на пресс-рендерах

Известно, что в августе пройдет презентация Unpacked и, если верить слухам, дата ее проведения — 11 августа. На ней компания должна устроить анонс складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В числе дебютантов должны оказаться наушники Galaxy Buds 2 и смарт-часы Galaxy Watch 4.

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Разрушая интригу, инсайдеры слили в сеть изображения Galaxy Watch 4 Classic. Перед нами уже знакомый по прошлым моделям дизайн, где предложили парочку больших кнопок сбоку и вращающийся безель для управления. Galaxy Watch 4 Classic будет предлагаться в трех размерах - 42 мм, 44 мм и 46 мм. В зависимости от модели, гаджет будет изготовлен из алюминия или нержавеющей стали. На выбор предложат три цвета: белый, черный и серый.

Дисплей версий из нержавейки станет защищать стекло Gorilla Glass DX, а в вариациях из алюминия — Gorilla Glass DX+. Смарт-часы будут сертифицированы по стандарту MIL-STD-810G и получат защиту от воды 5 АТМ. Одна из главных фишек Galaxy Watch 4 Classic — операционная система. Часы будут работать на новой прошивке Wear, созданной усилиями Google и Samsung. Поверх накатят фирменный интерфейс One UI Watch.

Продажи умных часов могут стартовать 28 августа и ценник на них должен быть от $399.

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Источник: sammobile