Samsung Galaxy F22: раскрыты ключевые характеристики и дата анонса

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Samsung Galaxy F22 предложит емкую батарейку и четверную камеру

О том, что Samsung готовит к анонсу смартфон Galaxy F22 разговоры идут несколько месяцев. И вот теперь появилась ясность, когда его представят. Пришло сообщение, что релиз Samsung Galaxy F22 устроят 6 июля и известило об этом подразделение компании в Индии.

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Известно, что Samsung Galaxy F22 будет обладать 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, аккумуляторной батареей на 6000 мАч, четырехкомпонентной основной камерой с главным датчиком на 48-мегапикселей. Эти характеристики подтвердил сам производитель на своем промо-плакате, посвященном презентации смартфона.

Samsung еще не подтвердила, но ходят разговоры, что Galaxy F22 станет переименованной вариацией Galaxy A22. А это означает, что смартфон получит чипсет Helio G80, дактилоскопический датчик на боковой грани и зарядку мощностью 15 Вт. Для селфи предложат модуль разрешением 13-мегапикселей и в тандеме с 48 Мп датчиком будет работать сверхширик на 8-мегапикселей, сенсор для макросъемки на 2 Мп и датчик глубины 2 Мп.

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Источник: gsmarena