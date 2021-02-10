Что предложит складной Honor Magic X

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Honor Magic X, похоже, возьмет на вооружение складную конструкцию Huawei Mate X или Samsung Galaxy Fold

В августе Honor может провести презентацию Magic 3, который ознаменует возврат компании к экспериментам. Максимально экспериментальным должен стать и первый складной смартфон производителя, который может получить название Honor Magic X. Выйдет ли он на сцену вместе с третьим поколением Magic, неизвестно. Но кое-какие подробности о новинке уже есть.

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По данным источников из цепочки поставок, Honor Magic X получит два дисплея, где один гибкий диагональю 8 дюймов, а второй традиционный 6,5-дюймовый. Производством гибкой матрицы занимается BOE и есть вероятность, что для ее защиты предложат ультратонкое стекло. Сейчас компания еще тестирует гибкое стекло, поэтому его появление все еще под вопросом.

Huawei Mate X

Слухи говорят о том, что Honor Magic X должен предложить лучший в лагере Android чип. Остается только догадываться, что речь идет о Snapdragon 888/888+ или Snapdragon 895. Появление последнего зависит напрямую от времени анонса самого смартфона. Как ожидается, свою новую флагманскую платформу Qualcomm покажет в начале декабря, а значит, первые новинки с ним на борту выйдут не ранее второй половины первого зимнего месяца.

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Источник: sparronews